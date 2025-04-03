https://crimea.ria.ru/20250403/kak-remontiruyut-samyy-zhivopisnyy-serpantin-v-krymu-1145411510.html

Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T10:58

2025-04-03T10:58

2025-04-03T10:58

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

крым

новости крыма

росавтодор

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об этом сообщили в Росавтодоре.Ремонт на объекте проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.Особенность объекта – сложный рельеф. В агентстве отметили, что для безопасности гостей и жителей полуострова крутые повороты серпантина смягчат, а на участках с вероятностью заноса автомобиля установят дополнительное, а местами и двойное ограждение."Этот участок — это не просто дорога, обеспечивающая транспортную доступность жителям сел Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье и Морское. Это визитная карточка Крыма, живописный маршрут вдоль моря и гор, привлекающий туристов со всей страны", – подчеркнули в агентстве.Всего же в Крыму за 2025 год планируют отремонтировать 20 участков дорог протяженностью около 172 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионовДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в РоссииВ Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году

крым

алушта

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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