https://crimea.ria.ru/20250403/kak-remontiruyut-samyy-zhivopisnyy-serpantin-v-krymu-1145411510.html
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T10:58
2025-04-03T10:58
2025-04-03T10:58
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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росавтодор
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об этом сообщили в Росавтодоре.Ремонт на объекте проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.Особенность объекта – сложный рельеф. В агентстве отметили, что для безопасности гостей и жителей полуострова крутые повороты серпантина смягчат, а на участках с вероятностью заноса автомобиля установят дополнительное, а местами и двойное ограждение."Этот участок — это не просто дорога, обеспечивающая транспортную доступность жителям сел Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье и Морское. Это визитная карточка Крыма, живописный маршрут вдоль моря и гор, привлекающий туристов со всей страны", – подчеркнули в агентстве.Всего же в Крыму за 2025 год планируют отремонтировать 20 участков дорог протяженностью около 172 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионовДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в РоссииВ Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма, росавтодор, алушта, судак, феодосия
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
На трассе Алушта-Судак-Феодосия смягчат крутые повороты и установят двойные ограждения
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об этом сообщили в Росавтодоре.
Ремонт на объекте проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.
"Сейчас дорожники переходят к созданию комфортных условий для пешеходов: строятся удобные и безопасные тротуары, устраиваются обочины, что особенно важно на извилистом участке дороги. В завершение работ предстоит нанесение дорожной разметки, установка знаков и светофоров, обеспечивающих безопасность движения", – добавили в Росавтодоре.
Особенность объекта – сложный рельеф. В агентстве отметили, что для безопасности гостей и жителей полуострова крутые повороты серпантина смягчат, а на участках с вероятностью заноса автомобиля установят дополнительное, а местами и двойное ограждение.
"Этот участок — это не просто дорога, обеспечивающая транспортную доступность жителям сел Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье и Морское. Это визитная карточка Крыма, живописный маршрут вдоль моря и гор, привлекающий туристов со всей страны", – подчеркнули в агентстве.
Всего же в Крыму за 2025 год планируют отремонтировать 20 участков дорог протяженностью около 172 километров.
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