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Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T10:58
2025-04-03T10:58
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
новости крыма
росавтодор
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об этом сообщили в Росавтодоре.Ремонт на объекте проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.Особенность объекта – сложный рельеф. В агентстве отметили, что для безопасности гостей и жителей полуострова крутые повороты серпантина смягчат, а на участках с вероятностью заноса автомобиля установят дополнительное, а местами и двойное ограждение."Этот участок — это не просто дорога, обеспечивающая транспортную доступность жителям сел Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье и Морское. Это визитная карточка Крыма, живописный маршрут вдоль моря и гор, привлекающий туристов со всей страны", – подчеркнули в агентстве.Всего же в Крыму за 2025 год планируют отремонтировать 20 участков дорог протяженностью около 172 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионовДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в РоссииВ Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма, росавтодор, алушта, судак, феодосия
Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

На трассе Алушта-Судак-Феодосия смягчат крутые повороты и установят двойные ограждения

10:58 03.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса Алушта-Судак в районе села Весёлое
Трасса Алушта-Судак в районе села Весёлое - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об этом сообщили в Росавтодоре.
Ремонт на объекте проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.

"Сейчас дорожники переходят к созданию комфортных условий для пешеходов: строятся удобные и безопасные тротуары, устраиваются обочины, что особенно важно на извилистом участке дороги. В завершение работ предстоит нанесение дорожной разметки, установка знаков и светофоров, обеспечивающих безопасность движения", – добавили в Росавтодоре.

Особенность объекта – сложный рельеф. В агентстве отметили, что для безопасности гостей и жителей полуострова крутые повороты серпантина смягчат, а на участках с вероятностью заноса автомобиля установят дополнительное, а местами и двойное ограждение.
"Этот участок — это не просто дорога, обеспечивающая транспортную доступность жителям сел Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье и Морское. Это визитная карточка Крыма, живописный маршрут вдоль моря и гор, привлекающий туристов со всей страны", – подчеркнули в агентстве.
Всего же в Крыму за 2025 год планируют отремонтировать 20 участков дорог протяженностью около 172 километров.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымНовости КрымаРосавтодорАлуштаСудакФеодосия
 
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