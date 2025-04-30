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В Крыму изъяли более 600 кг опасной говядины - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Крыму изъяли более 600 кг опасной говядины
В Крыму изъяли более 600 кг опасной говядины - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Крыму изъяли более 600 кг опасной говядины
В Крыму выявили крупную партию мясной продукции, перевозимую без необходимых ветеринарных документов. Об этом заявили в Азово-Черноморском межрегиональном... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T11:16
2025-04-30T11:28
россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выявили крупную партию мясной продукции, перевозимую без необходимых ветеринарных документов. Об этом заявили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Нарушение было зафиксировано в ходе рейда на Ангарском перевале. Как сообщили в ведомстве, в ходе мероприятия инспекторы остановили автомобиль, перевозивший 630 кг охлажденной говядины в полутушах и четвертинах. Продукция направлялась из Белогорского района в Ялту, где должна была поступить в реализацию в мясной магазин.Всего специалисты досмотрели семь транспортных средств, пять из них – с подконтрольной продукцией общим весом 1,7 тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россельхознадзор, мясо, крым, новости крыма, безопасность
В Крыму изъяли более 600 кг опасной говядины

В Крыму Россельхознадзор изъял больше 600 килограммов говядины без ветеринарных документов

11:16 30.04.2025 (обновлено: 11:28 30.04.2025)
 
© РоссельхознадзорВ Крыму изъяли более 600 кг говядины без документов
В Крыму изъяли более 600 кг говядины без документов
© Россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выявили крупную партию мясной продукции, перевозимую без необходимых ветеринарных документов. Об этом заявили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Нарушение было зафиксировано в ходе рейда на Ангарском перевале. Как сообщили в ведомстве, в ходе мероприятия инспекторы остановили автомобиль, перевозивший 630 кг охлажденной говядины в полутушах и четвертинах. Продукция направлялась из Белогорского района в Ялту, где должна была поступить в реализацию в мясной магазин.
"По факту нарушения индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ. Позднее хозяйствующий субъект предоставил документы на продукцию", – уточнили в Россельхознадзоре.
Всего специалисты досмотрели семь транспортных средств, пять из них – с подконтрольной продукцией общим весом 1,7 тонн.
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РоссельхознадзорМясоКрымНовости КрымаБезопасность
 
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