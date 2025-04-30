В Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
В Крыму полиция поймала более 500 нелегальных мигрантов за четыре дня
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за четыре дня выявили более 500 нарушений миграционного законодательства, двоих иностранцев выслали из страны. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что нарушителей российского законодательства искали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Хостел".
Сотрудниками полиции выявлено 54 нарушения правил въезда, выезда и транзитного проезда, а также пребывания на территории РФ. Также пресечено более 140 нарушений трудовой деятельности иностранных граждан.
"Кроме того, полицейскими установлены два иностранца, которые уклонились от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Им грозит принудительное выдворение за пределы страны и закрытие въезда на территорию РФ сроком на 10 лет", – уточнили в МВД.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в стране. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации
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