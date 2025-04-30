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В Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов

В Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов

В Крыму за четыре дня выявили более 500 нарушений миграционного законодательства, двоих иностранцев выслали из страны. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T11:29

2025-04-30T11:29

2025-04-30T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за четыре дня выявили более 500 нарушений миграционного законодательства, двоих иностранцев выслали из страны. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что нарушителей российского законодательства искали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Хостел". Сотрудниками полиции выявлено 54 нарушения правил въезда, выезда и транзитного проезда, а также пребывания на территории РФ. Также пресечено более 140 нарушений трудовой деятельности иностранных граждан.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в стране. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграцииНовая Служба по вопросам гражданства: что изменится - экспертВ России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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