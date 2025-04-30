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Массированные удары по Харькову: город объят огнем
Массированные удары по Харькову: город объят огнем - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Массированные удары по Харькову: город объят огнем
В ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T10:59
2025-04-30T10:59
2025-04-30T10:59
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов.Он сообщил о многочисленных пожарах и разрушениях инфраструктуры. По информации главы администрации Харьковской области Олега Синегуба, в городе сгорел производственный цех, хозяйственные постройки на площади больше 300 "квадратов", а также растительность.24 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уничтожены предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в огне после серии мощных взрывовВысокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на УкраинеУдары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
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украина, удары по украине, взрыв, пожар, харьков, новости, в мире
Массированные удары по Харькову: город объят огнем
В Харькове прогремело 16 мощных взрывов