https://crimea.ria.ru/20250430/massirovannye-udary-po-kharkovu-gorod-obyat-ognem-1146100862.html

Массированные удары по Харькову: город объят огнем

Массированные удары по Харькову: город объят огнем - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Массированные удары по Харькову: город объят огнем

В ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T10:59

2025-04-30T10:59

2025-04-30T10:59

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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов.Он сообщил о многочисленных пожарах и разрушениях инфраструктуры. По информации главы администрации Харьковской области Олега Синегуба, в городе сгорел производственный цех, хозяйственные постройки на площади больше 300 "квадратов", а также растительность.24 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уничтожены предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в огне после серии мощных взрывовВысокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на УкраинеУдары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, взрыв, пожар, харьков, новости, в мире