Рейтинг@Mail.ru
Массированные удары по Харькову: город объят огнем - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250430/massirovannye-udary-po-kharkovu-gorod-obyat-ognem-1146100862.html
Массированные удары по Харькову: город объят огнем
Массированные удары по Харькову: город объят огнем - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Массированные удары по Харькову: город объят огнем
В ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T10:59
2025-04-30T10:59
украина
удары по украине
взрыв
пожар
харьков
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141667626_299:0:1280:552_1920x0_80_0_0_f49ed4839ddd0be7b3077fbedc54f40f.jpg.webp
CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов.Он сообщил о многочисленных пожарах и разрушениях инфраструктуры. По информации главы администрации Харьковской области Олега Синегуба, в городе сгорел производственный цех, хозяйственные постройки на площади больше 300 "квадратов", а также растительность.24 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уничтожены предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в огне после серии мощных взрывовВысокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на УкраинеУдары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
украина
харьков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141667626_301:0:1280:734_1920x0_80_0_0_c3a081029559f0237b8c80c1c6e9e683.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, взрыв, пожар, харьков, новости, в мире
Массированные удары по Харькову: город объят огнем

В Харькове прогремело 16 мощных взрывов

10:59 30.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Харькове прозвучали десятки взрывов, в разных частях города вспыхнули пожары. Об этом сообщает назначенный Киевом мэр Игорь Терехов.
По его данным, взрывы прогремели в Шевченковском, Слободском, Салтовском и Киевском районах. Как заявил мэр украинского города, по Харькову было нанесено 16 ударов.
Он сообщил о многочисленных пожарах и разрушениях инфраструктуры.
По информации главы администрации Харьковской области Олега Синегуба, в городе сгорел производственный цех, хозяйственные постройки на площади больше 300 "квадратов", а также растительность.
24 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уничтожены предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев в огне после серии мощных взрывов
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
 
УкраинаУдары по УкраинеВзрывПожарХарьковНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16В Крыму изъяли более 600 кг говядины без документов
10:59Массированные удары по Харькову: город объят огнем
10:51Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске 1:43
10:46В Ялте на майские парковки сделают бесплатными
10:32Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
10:19Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград
10:14В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок
09:45Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор
09:34В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного
09:23В Белогорском районе Крыма частично обесточены 20 сел
09:09Крымский мост сейчас: ждать проезда придется около часа
08:46Бункер Гитлера: ФСБ раскрыла детали самоубийства нацистского фюрера
08:32Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
08:14Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса
08:10У Крымского моста начала расти очередь
07:42Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники
07:2334 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
07:22В Крым приедут туристы на экскурсию о подпольщиках Симферополя
06:58Крупный пожар на предприятии во Владимирской области вспыхнул из-за БПЛА
06:38В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом
Лента новостейМолния