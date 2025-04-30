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Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино
Две женщины и мужчина ранены в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T11:41
2025-04-30T11:41
2025-04-30T11:42
обстрелы белгородской области
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Две женщины и мужчина ранены в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При ударе у машины выбило лобовое стекло и покорежило кузов. Кроме того, у рядом проезжавшего автомобиля осколками также посечен кузов.Накануне Гладков сообщил, что боевики киевского режима атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате пятеро мирных жителей получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 человек ранены при ударе ВСУ по центру ГорловкиВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенокДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино
В Шебекино при атаке украинского дрона по авто ранены три человека - Гладков
11:41 30.04.2025 (обновлено: 11:42 30.04.2025)