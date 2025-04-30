https://crimea.ria.ru/20250430/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-po-avto-v-shebekino-1146102063.html

Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино

Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино

Две женщины и мужчина ранены в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T11:41

2025-04-30T11:41

2025-04-30T11:42

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146101813_0:0:777:438_1920x0_80_0_0_52adca897d5e283368351dce72552916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Две женщины и мужчина ранены в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При ударе у машины выбило лобовое стекло и покорежило кузов. Кроме того, у рядом проезжавшего автомобиля осколками также посечен кузов.Накануне Гладков сообщил, что боевики киевского режима атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате пятеро мирных жителей получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 человек ранены при ударе ВСУ по центру ГорловкиВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенокДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия