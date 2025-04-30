Рейтинг@Mail.ru
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250430/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-po-avto-v-shebekino-1146102063.html
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино
Две женщины и мужчина ранены в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T11:41
2025-04-30T11:42
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146101813_0:0:777:438_1920x0_80_0_0_52adca897d5e283368351dce72552916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Две женщины и мужчина ранены в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При ударе у машины выбило лобовое стекло и покорежило кузов. Кроме того, у рядом проезжавшего автомобиля осколками также посечен кузов.Накануне Гладков сообщил, что боевики киевского режима атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате пятеро мирных жителей получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 человек ранены при ударе ВСУ по центру ГорловкиВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенокДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146101813_0:0:777:584_1920x0_80_0_0_275b1c6ac07478a674db28e5552a6a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино

В Шебекино при атаке украинского дрона по авто ранены три человека - Гладков

11:41 30.04.2025 (обновлено: 11:42 30.04.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Шебекино дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль
В Шебекино дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Две женщины и мужчина ранены в Шебекино в результате удара украинского дрона по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ног доставлен в больницу. Одна из женщин получила минно-взрывную и баротравмы, осколочные ранения головы и руки. У еще одной пострадавшей — ушибы рук и ног.
При ударе у машины выбило лобовое стекло и покорежило кузов. Кроме того, у рядом проезжавшего автомобиля осколками также посечен кузов.
Накануне Гладков сообщил, что боевики киевского режима атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате пятеро мирных жителей получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
17 человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области - ранен ребенок
Два человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок
13:25В Севастополе закрыли рейд
13:07Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи
13:00Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России
12:25Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
12:17Новое в ДНР перешло под контроль России
12:13Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор
12:03Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай
11:52Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль
11:41Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино
11:29В Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
11:16В Крыму изъяли более 600 кг опасной говядины
10:59Массированные удары по Харькову: город объят огнем
10:51Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске 1:43
10:46В Ялте на майские парковки сделают бесплатными
10:32Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
10:19Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград
10:14В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок
09:45Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор
09:34В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного
Лента новостейМолния