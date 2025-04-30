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Новое в ДНР перешло под контроль России

Новое в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Новое в ДНР перешло под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T12:17

2025-04-30T12:17

2025-04-30T12:38

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

группировка войск "запад"

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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Еще ранее ВСУ выбили из села Каменка Харьковской области.За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, группировка войск "запад"