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Новое в ДНР перешло под контроль России
Новое в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Новое в ДНР перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T12:17
2025-04-30T12:17
2025-04-30T12:38
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
группировка войск "запад"
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Еще ранее ВСУ выбили из села Каменка Харьковской области.За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, группировка войск "запад"
Новое в ДНР перешло под контроль России
Армия России освободила Новое в Донбассе
12:17 30.04.2025 (обновлено: 12:38 30.04.2025)