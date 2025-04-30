Рейтинг@Mail.ru
Новое в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250430/novoe-v-dnr-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1146103136.html
Новое в ДНР перешло под контроль России
Новое в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Новое в ДНР перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T12:17
2025-04-30T12:38
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
группировка войск "запад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145689765_0:154:2949:1812_1920x0_80_0_0_05bdd48b664d0824b4f7f082dc14aff4.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Еще ранее ВСУ выбили из села Каменка Харьковской области.За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145689765_164:0:2784:1965_1920x0_80_0_0_489b3c067aa70864736a5fb5cc915ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, группировка войск "запад"
Новое в ДНР перешло под контроль России

Армия России освободила Новое в Донбассе

12:17 30.04.2025 (обновлено: 12:38 30.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север"
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Накануне российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Еще ранее ВСУ выбили из села Каменка Харьковской области.
За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.
Самые интересные и важные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости СВОГруппировка войск "Запад"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок
13:25В Севастополе закрыли рейд
13:07Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи
13:00Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России
12:25Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
12:17Новое в ДНР перешло под контроль России
12:13Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор
12:03Заморозки ожидаются в Крыму на Первомай
11:52Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль
11:41Три мирных жителя ранены при атаке дрона по авто в Шебекино
11:29В Крыму за четыре дня поймали больше 500 нелегальных мигрантов
11:16В Крыму изъяли более 600 кг опасной говядины
10:59Массированные удары по Харькову: город объят огнем
10:51Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске 1:43
10:46В Ялте на майские парковки сделают бесплатными
10:32Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
10:19Международный аэропорт Волгоград переименовали в Сталинград
10:14В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замок
09:45Виновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговор
09:34В Симферополе желающим предлагают побыть в роли пожарного
Лента новостейМолния