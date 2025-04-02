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В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
В Крыму выделили 115 миллионов рублей на ремонт 18 сельских дорог Бахчисарайского района. Работы планируют выполнить в текущем году. Об этом сообщили в районной РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T17:17
2025-04-02T17:17
бахчисарайский район
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ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выделили 115 миллионов рублей на ремонт 18 сельских дорог Бахчисарайского района. Работы планируют выполнить в текущем году. Об этом сообщили в районной администрации.В рамках ремонта заменят полотно проезжей части, обустроят комфортные съезды на прилегающие улицы и широкие тротуары."В этом году в районе отремонтируют улицу Зеленую в поселке Плодовое, улицу Совхозную и переулок Больничный в пгт Почтовое, переулок Садовый в селе Красный Мак, улицу Луначарского в Вилино, улицу Кирова в селе Долинное, улицу Центральную в Холмовке, улицу Садовую в селе Верхоречье, улицу Маслова в Тенистом, переулок Сиреневый в Отрадном, улицу Аграрную в Угловом, улицу Шмелева в Железнодорожном", – перечислили в администрации.Работы планируют завершить до конца мая текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 годуВ Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован списокКакие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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бахчисарайский район, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство
В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов

В Крыму выделили 115 миллионов рублей на ремонт сельских дорог Бахчисарайского района

17:17 02.04.2025
 
© Администрация Бахчисарайского районаВ Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
© Администрация Бахчисарайского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выделили 115 миллионов рублей на ремонт 18 сельских дорог Бахчисарайского района. Работы планируют выполнить в текущем году. Об этом сообщили в районной администрации.
В рамках ремонта заменят полотно проезжей части, обустроят комфортные съезды на прилегающие улицы и широкие тротуары.
"В этом году в районе отремонтируют улицу Зеленую в поселке Плодовое, улицу Совхозную и переулок Больничный в пгт Почтовое, переулок Садовый в селе Красный Мак, улицу Луначарского в Вилино, улицу Кирова в селе Долинное, улицу Центральную в Холмовке, улицу Садовую в селе Верхоречье, улицу Маслова в Тенистом, переулок Сиреневый в Отрадном, улицу Аграрную в Угловом, улицу Шмелева в Железнодорожном", – перечислили в администрации.
Работы планируют завершить до конца мая текущего года.
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В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
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Бахчисарайский районНовости КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуБлагоустройство
 
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Заголовок открываемого материала
17:17В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
17:00Выполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВО
16:43В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов
16:28Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
16:07ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР
15:56Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
15:38Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ
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