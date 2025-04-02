https://crimea.ria.ru/20250402/v-bakhchisarayskom-rayone-otremontiruyut-selskie-dorogi-za-115-millionov-1145393793.html

В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов

В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов

В Крыму выделили 115 миллионов рублей на ремонт 18 сельских дорог Бахчисарайского района. Работы планируют выполнить в текущем году. Об этом сообщили в районной РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T17:17

2025-04-02T17:17

2025-04-02T17:17

бахчисарайский район

новости крыма

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выделили 115 миллионов рублей на ремонт 18 сельских дорог Бахчисарайского района. Работы планируют выполнить в текущем году. Об этом сообщили в районной администрации.В рамках ремонта заменят полотно проезжей части, обустроят комфортные съезды на прилегающие улицы и широкие тротуары."В этом году в районе отремонтируют улицу Зеленую в поселке Плодовое, улицу Совхозную и переулок Больничный в пгт Почтовое, переулок Садовый в селе Красный Мак, улицу Луначарского в Вилино, улицу Кирова в селе Долинное, улицу Центральную в Холмовке, улицу Садовую в селе Верхоречье, улицу Маслова в Тенистом, переулок Сиреневый в Отрадном, улицу Аграрную в Угловом, улицу Шмелева в Железнодорожном", – перечислили в администрации.Работы планируют завершить до конца мая текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 годуВ Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован списокКакие работы проведут к лету на автостанциях Крыма

бахчисарайский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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