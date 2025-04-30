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Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор
Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор
Генический районный суд приговорил к 8 годам участника незаконного вооруженного формирования за подготовку энергетической, водной и продовольственной блокад... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T12:13
2025-04-30T12:13
херсонская область
приговор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
энергетическая блокада крыма
водная блокада крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генический районный суд приговорил к 8 годам участника незаконного вооруженного формирования за подготовку энергетической, водной и продовольственной блокад Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Еще одной целью НВФ были продовольственная, энергетическая и водная блокады Крыма со стороны украинской границы."Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что за попытку подрыва гуманитарного конвоя России в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет пятерых участников террористического сообщества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыСиловики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в ПятигорскеПередавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, закон и право
Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор

В Геническе вынесли приговор боевику за подготовку энергоблокады Крыма

12:13 30.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генический районный суд приговорил к 8 годам участника незаконного вооруженного формирования за подготовку энергетической, водной и продовольственной блокад Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.

"Установлено, что фигурант добровольно вступил и принимал участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины, целями которого является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", – сообщили в ведомстве.

Еще одной целью НВФ были продовольственная, энергетическая и водная блокады Крыма со стороны украинской границы.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что за попытку подрыва гуманитарного конвоя России в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет пятерых участников террористического сообщества.
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Херсонская областьПриговорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЭнергетическая блокада КрымаВодная блокада КрымаЗакон и право
 
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