https://crimea.ria.ru/20250430/uchastniku-podgotovki-energoblokady-kryma-vynesli-prigovor-1146102973.html

Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор

Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Участнику подготовки энергоблокады Крыма вынесли приговор

Генический районный суд приговорил к 8 годам участника незаконного вооруженного формирования за подготовку энергетической, водной и продовольственной блокад... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T12:13

2025-04-30T12:13

2025-04-30T12:13

херсонская область

приговор

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

энергетическая блокада крыма

водная блокада крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Генический районный суд приговорил к 8 годам участника незаконного вооруженного формирования за подготовку энергетической, водной и продовольственной блокад Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Еще одной целью НВФ были продовольственная, энергетическая и водная блокады Крыма со стороны украинской границы."Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что за попытку подрыва гуманитарного конвоя России в Мелитополе приговорили к заключению на сроки от 11 до 14 лет пятерых участников террористического сообщества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыСиловики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в ПятигорскеПередавал врагу сведения для ударов: крымчанина будут судить за госизмену

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, закон и право