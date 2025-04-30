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Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль
Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль
Украина стала страной, в которой начали активно прорастать ростки нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T11:52
2025-04-30T11:52
дмитрий песков
украина
кремль
реабилитация нацизма
нацизм
в мире
владимир путин (политик)
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украина стала страной, в которой начали активно прорастать ростки нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".Он отметил, что нацисты стали вновь устраивать факельные шествия и пытаться оказывать влияние на действующую на Украине власть. В подобных условиях президент России Владимир Путин принял единственное верное решение, подчеркнул Песков."Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что должен был сделать. То, что мы делаем - специальная военная операция, все решения Путина - это абсолютно правильно. И наш с вами долг - победить", – заключил представитель Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, украина, кремль, реабилитация нацизма, нацизм, в мире, владимир путин (политик), политика, новости
Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль

Путин в ситуации с конфликтом на Украине принял единственное верное решение – Песков

11:52 30.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украина стала страной, в которой начали активно прорастать ростки нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Нацизм, хотя мы его задушили и хотя мы взяли Берлин, он все равно остался жив, к сожалению. Корни его остались очень глубоки. И когда мы говорим сейчас "киевский режим", это не просто так. Эта Украина, к сожалению, оказалась страной, где нацизм стал прорастать быстрее, чем в других странах Европы", – подчеркнул Песков.
Он отметил, что нацисты стали вновь устраивать факельные шествия и пытаться оказывать влияние на действующую на Украине власть. В подобных условиях президент России Владимир Путин принял единственное верное решение, подчеркнул Песков.
"Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что должен был сделать. То, что мы делаем - специальная военная операция, все решения Путина - это абсолютно правильно. И наш с вами долг - победить", – заключил представитель Кремля.
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Дмитрий ПесковУкраинаКремльРеабилитация нацизмаНацизмВ миреВладимир Путин (политик)ПолитикаНовости
 
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