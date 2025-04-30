https://crimea.ria.ru/20250430/ukraina-stala-pochvoy-dlya-vozrozhdeniya-natsizma--kreml-1146102420.html

Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль

Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Украина стала почвой для возрождения нацизма в Европе – Кремль

Украина стала страной, в которой начали активно прорастать ростки нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T11:52

2025-04-30T11:52

2025-04-30T11:52

дмитрий песков

украина

кремль

реабилитация нацизма

нацизм

в мире

владимир путин (политик)

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_0545bbead36f13c237371f5eb52827b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украина стала страной, в которой начали активно прорастать ростки нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".Он отметил, что нацисты стали вновь устраивать факельные шествия и пытаться оказывать влияние на действующую на Украине власть. В подобных условиях президент России Владимир Путин принял единственное верное решение, подчеркнул Песков."Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что должен был сделать. То, что мы делаем - специальная военная операция, все решения Путина - это абсолютно правильно. И наш с вами долг - победить", – заключил представитель Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, украина, кремль, реабилитация нацизма, нацизм, в мире, владимир путин (политик), политика, новости