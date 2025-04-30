https://crimea.ria.ru/20250430/zelenskiy-prikazal-udarit-po-krymskomu-mostu-k-9-maya---reaktsiya-rossii-1146103619.html

Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России

Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России

Британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP, которые есть в распоряжении киевского режима, не смогут разрушить Крымский мост. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T13:00

2025-04-30T13:00

2025-04-30T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP, которые есть в распоряжении киевского режима, не смогут разрушить Крымский мост. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя соответствующие угрозы главы Службы безопасности Украины.Ранее в интернете всплыл ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк* заявляет, что Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста. Якобы украинскими спецслужбами уже разработан комплекс оперативных, в том числе оперативно-техничных мероприятий, раздобыта техдокументация о строительстве сооружения, которая была использована при планировании нанесения огневого поражения. На видео, в правом верхнем углу, дата: 9 мая 2025-го.Ивлев напомнил, что Крымский мост - стратегически важный объект, который надежно защищен - "прикрыт на земле, в воздухе и на море".По его словам, Зеленский – это Гитлер XXI века, поскольку "фашизм совершенно одинаков, что на берегах Шпрее в Берлине, что на берегах Днепра в Киеве"."Крымский мост — это абсолютно мирный объект. По нему едут туристы отдыхать в Крым в майские праздники, все отели и санатории Крыма забронированы, ожидается большой приток отдыхающих. Так по кому Зеленский хочет наносить удар? По мирным гражданам? Это и есть фашизм", - подчеркнул Ивлев.Он заметил, что в последние дни киевский режим и конкретно Зеленский "очень много наговорили". "В этой связи возникают параллели восьмидесятилетней давности: перед концом фашистского режима Гитлер пытался создать новое оружие, разрабатывал атомную бомбу, затопил мирных граждан в берлинском метро. Так и Зеленский в условиях агонии киевского режима хватается за все и мечтает нанести какой-то существенный удар по России, максимальный урон российским вооруженным силам и критическим объектам", - рассуждает Ивлев.При этом депутат Госдумы полагает, что заявления Зеленского "носят больше медийный эффект", "однако прислушаться к ним стоит и обеспечить безопасность на высоте".Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявлял, что спецслужбы Украины выбирают именно "такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии". По словам Зеленского, россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают".Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что пока "Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты", говорить о "перемириях" со стороны киевского режима" не приходится."Это (высказывание Зеленского – ред.) очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской ГерманииАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, леонид ивлев, государственная дума рф, владимир зеленский, мост, россия, парад, 80 лет победы, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя