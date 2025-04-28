https://crimea.ria.ru/20250428/yavnye-paralleli-zelenskiy-deystvuet-po-lekalam-gitlerovskoy-germanii-1146020063.html

Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии

Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии

Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T08:31

2025-04-28T08:31

2025-04-28T08:31

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым поделился военный эксперт Юрий Кнутов.Если послушать риторику Зеленского, то можно увидеть ряд явных параллелей с Гитлером, заявил аналитик.Живой щитТо же относится и к практическим шагам киевского режима. Юрий Кнутов напомнил, что украинская армия регулярно прикрывается "живым щитом". Кроме этого, ВСУ намеренно размещают склады боеприпасов и ставят системы ПВО в жилых районах. Украина пользуется террористическими методами достижения целей, стратегией нацистов, подчеркивает он.Прямые параллелиВ современной украинской истории много моментов, которые перекликаются с гитлеровской Германией. Но лучше всего это показала освободительная операция российских войск в Курской области, которая завершилась 26 апреля этого года, подчеркивает Юрий Кнутов.Интересы народа Украины и личная безопасностьНа фоне последних событий как мировых, так и на поле боя судьба Зеленского незавидная. Юрий Кнутов полагает, что возможность смещения с должности главы киевского режима более чем реальна. Особенно после провала его курской авантюры."Если будет решен вопрос о заключении мирного соглашения, сразу станет вопрос о выборах на Украине. Процентов 80, что Зеленского вряд ли переизберут. Тем более после таких неудач", – считает эксперт.По его словам, Зеленский это прекрасно понимает, поэтому затягивает переговоры и пытается сорвать все инициативы, чтобы удержаться у власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьмиГенетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мостуИсторики объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году

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владимир зеленский, мнения, юрий кнутов, история, адольф гитлер, украина