Рейтинг@Mail.ru
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250428/yavnye-paralleli-zelenskiy-deystvuet-po-lekalam-gitlerovskoy-germanii-1146020063.html
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T08:31
2025-04-28T08:31
владимир зеленский
эксклюзивы риа новости крым
мнения
юрий кнутов
история
адольф гитлер
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145546605_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92431bc22964195f6c90fcd21f122618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым поделился военный эксперт Юрий Кнутов.Если послушать риторику Зеленского, то можно увидеть ряд явных параллелей с Гитлером, заявил аналитик.Живой щитТо же относится и к практическим шагам киевского режима. Юрий Кнутов напомнил, что украинская армия регулярно прикрывается "живым щитом". Кроме этого, ВСУ намеренно размещают склады боеприпасов и ставят системы ПВО в жилых районах. Украина пользуется террористическими методами достижения целей, стратегией нацистов, подчеркивает он.Прямые параллелиВ современной украинской истории много моментов, которые перекликаются с гитлеровской Германией. Но лучше всего это показала освободительная операция российских войск в Курской области, которая завершилась 26 апреля этого года, подчеркивает Юрий Кнутов.Интересы народа Украины и личная безопасностьНа фоне последних событий как мировых, так и на поле боя судьба Зеленского незавидная. Юрий Кнутов полагает, что возможность смещения с должности главы киевского режима более чем реальна. Особенно после провала его курской авантюры."Если будет решен вопрос о заключении мирного соглашения, сразу станет вопрос о выборах на Украине. Процентов 80, что Зеленского вряд ли переизберут. Тем более после таких неудач", – считает эксперт.По его словам, Зеленский это прекрасно понимает, поэтому затягивает переговоры и пытается сорвать все инициативы, чтобы удержаться у власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьмиГенетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мостуИсторики объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году
https://crimea.ria.ru/20250427/kurskaya-duga-20--chem-stanet-dlya-kieva-voennyy-proval-vsu-1146016753.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145546605_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_852145b56f06a71bccdf6a93407bd72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, мнения, юрий кнутов, история, адольф гитлер, украина
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии

Зеленский копирует методы гитлеровской Германии – мнение

08:31 28.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Если послушать риторику Зеленского, то можно увидеть ряд явных параллелей с Гитлером, заявил аналитик.

"В свое время он (Зеленский – ред.) хвастался, что создал "Восточный вал" или "Ostwall", как это звучало у фашистов. Потом он говорил, что каждый город должен быть "городом-крепостью". Это тоже идея Гитлера о превращении городов в крепости. Ну и постоянные заявления о Wunderwaffe (чудо-оружие – ред.). Также говорил и нацистский лидер – будет чудо-оружие, и мы сразу победим", – привел примеры эксперт.

Живой щит

То же относится и к практическим шагам киевского режима. Юрий Кнутов напомнил, что украинская армия регулярно прикрывается "живым щитом". Кроме этого, ВСУ намеренно размещают склады боеприпасов и ставят системы ПВО в жилых районах. Украина пользуется террористическими методами достижения целей, стратегией нацистов, подчеркивает он.

"Это суть их власти. Начиная с Майдана, дальше 2014 год – обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса. В Курской области также были зафиксированы издевательства ВСУ над мирными гражданами. Все это показывает террористическую основу киевского режима", – говорит аналитик.

Прямые параллели

В современной украинской истории много моментов, которые перекликаются с гитлеровской Германией. Но лучше всего это показала освободительная операция российских войск в Курской области, которая завершилась 26 апреля этого года, подчеркивает Юрий Кнутов.

"Военные потери режима Зеленского в Курской области сродни потерям Гитлера под Курском. Масштаб военных действий, конечно, меньше. Но если брать с точки зрения пропорций – это крупное поражение ВСУ. Его можно сопоставить с разгромом фашистов под Курском летом 1943 года", – привел пример военный эксперт.

Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Вчера, 14:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

Интересы народа Украины и личная безопасность

На фоне последних событий как мировых, так и на поле боя судьба Зеленского незавидная. Юрий Кнутов полагает, что возможность смещения с должности главы киевского режима более чем реальна. Особенно после провала его курской авантюры.
"Если будет решен вопрос о заключении мирного соглашения, сразу станет вопрос о выборах на Украине. Процентов 80, что Зеленского вряд ли переизберут. Тем более после таких неудач", – считает эксперт.
По его словам, Зеленский это прекрасно понимает, поэтому затягивает переговоры и пытается сорвать все инициативы, чтобы удержаться у власти.

"Он (Зеленский – ред.) пытается удержаться любой ценой. Либо получить гарантии личной безопасности. И я думаю, что он сейчас более всего сосредоточен именно на гарантиях своей безопасности. На встрече с Трампом в Ватикане на похоронах папы римского, думаю, Зеленский также поднимал этот вопрос", – предположил военный аналитик.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
Историки объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ЗеленскийМненияЮрий КнутовИсторияАдольф ГитлерУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей
08:31Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
08:18В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 лет
08:01ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы
07:54Аэропорт Пулково временно закрыт
07:49В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России
07:34Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
07:16115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
07:00Зеленский готов отказаться от Крыма - Трамп
06:44Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших
06:25В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области
06:00При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
00:01Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 28 апреля
22:10Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
21:31Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное
21:14На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
20:48В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории
20:15В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых
19:45Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Лента новостейМолния