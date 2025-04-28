https://crimea.ria.ru/20250428/yavnye-paralleli-zelenskiy-deystvuet-po-lekalam-gitlerovskoy-germanii-1146020063.html
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T08:31
2025-04-28T08:31
2025-04-28T08:31
владимир зеленский
эксклюзивы риа новости крым
мнения
юрий кнутов
история
адольф гитлер
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145546605_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92431bc22964195f6c90fcd21f122618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым поделился военный эксперт Юрий Кнутов.Если послушать риторику Зеленского, то можно увидеть ряд явных параллелей с Гитлером, заявил аналитик.Живой щитТо же относится и к практическим шагам киевского режима. Юрий Кнутов напомнил, что украинская армия регулярно прикрывается "живым щитом". Кроме этого, ВСУ намеренно размещают склады боеприпасов и ставят системы ПВО в жилых районах. Украина пользуется террористическими методами достижения целей, стратегией нацистов, подчеркивает он.Прямые параллелиВ современной украинской истории много моментов, которые перекликаются с гитлеровской Германией. Но лучше всего это показала освободительная операция российских войск в Курской области, которая завершилась 26 апреля этого года, подчеркивает Юрий Кнутов.Интересы народа Украины и личная безопасностьНа фоне последних событий как мировых, так и на поле боя судьба Зеленского незавидная. Юрий Кнутов полагает, что возможность смещения с должности главы киевского режима более чем реальна. Особенно после провала его курской авантюры."Если будет решен вопрос о заключении мирного соглашения, сразу станет вопрос о выборах на Украине. Процентов 80, что Зеленского вряд ли переизберут. Тем более после таких неудач", – считает эксперт.По его словам, Зеленский это прекрасно понимает, поэтому затягивает переговоры и пытается сорвать все инициативы, чтобы удержаться у власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьмиГенетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мостуИсторики объяснили значение освобождения Крыма в 1944 году
https://crimea.ria.ru/20250427/kurskaya-duga-20--chem-stanet-dlya-kieva-voennyy-proval-vsu-1146016753.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145546605_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_852145b56f06a71bccdf6a93407bd72f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, мнения, юрий кнутов, история, адольф гитлер, украина
Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
Зеленский копирует методы гитлеровской Германии – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин.
Глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя. Таким мнением в беседе с РИА Новости Крым
поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Если послушать риторику Зеленского, то можно увидеть ряд явных параллелей с Гитлером, заявил аналитик.
"В свое время он (Зеленский – ред.) хвастался, что создал "Восточный вал" или "Ostwall", как это звучало у фашистов. Потом он говорил, что каждый город должен быть "городом-крепостью". Это тоже идея Гитлера о превращении городов в крепости. Ну и постоянные заявления о Wunderwaffe (чудо-оружие – ред.). Также говорил и нацистский лидер – будет чудо-оружие, и мы сразу победим", – привел примеры эксперт.
Живой щит
То же относится и к практическим шагам киевского режима. Юрий Кнутов напомнил, что украинская армия регулярно прикрывается "живым щитом". Кроме этого, ВСУ намеренно размещают склады боеприпасов и ставят системы ПВО в жилых районах. Украина пользуется террористическими методами достижения целей, стратегией нацистов, подчеркивает он.
"Это суть их власти. Начиная с Майдана, дальше 2014 год – обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса. В Курской области также были зафиксированы издевательства ВСУ над мирными гражданами. Все это показывает террористическую основу киевского режима", – говорит аналитик.
Прямые параллели
В современной украинской истории много моментов, которые перекликаются с гитлеровской Германией. Но лучше всего это показала освободительная операция российских войск в Курской области, которая завершилась
26 апреля этого года, подчеркивает Юрий Кнутов.
"Военные потери режима Зеленского в Курской области сродни потерям Гитлера под Курском. Масштаб военных действий, конечно, меньше. Но если брать с точки зрения пропорций – это крупное поражение ВСУ. Его можно сопоставить с разгромом фашистов под Курском летом 1943 года", – привел пример военный эксперт.
Интересы народа Украины и личная безопасность
На фоне последних событий как мировых, так и на поле боя судьба Зеленского незавидная. Юрий Кнутов полагает, что возможность смещения с должности главы киевского режима более чем реальна. Особенно после провала его курской авантюры.
"Если будет решен вопрос о заключении мирного соглашения, сразу станет вопрос о выборах на Украине. Процентов 80, что Зеленского вряд ли переизберут. Тем более после таких неудач", – считает эксперт.
По его словам, Зеленский это прекрасно понимает, поэтому затягивает переговоры и пытается сорвать все инициативы, чтобы удержаться у власти.
"Он (Зеленский – ред.) пытается удержаться любой ценой. Либо получить гарантии личной безопасности. И я думаю, что он сейчас более всего сосредоточен именно на гарантиях своей безопасности. На встрече с Трампом в Ватикане на похоронах папы римского, думаю, Зеленский также поднимал этот вопрос", – предположил военный аналитик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: