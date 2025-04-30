https://crimea.ria.ru/20250430/oplatit-proezd-po-trasse-krasnodar--krymskiy-most-mozhno-bez-ostanovok-1146104612.html

Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок

Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок

На федеральной трассе А-289, которая ведет от Краснодара к Крымскому мосту, запущена безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". О способах оплаты... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T13:33

2025-04-30T13:33

2025-04-30T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На федеральной трассе А-289, которая ведет от Краснодара к Крымскому мосту, запущена безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". О способах оплаты проезда рассказали в госкомпании "Автодор".Если у автомобилиста нет транспондера (электронное устройство, которое крепится на лобовое стекло и регистрирует факт проезда по платной дороге и списывает за это оплату - ред.), на имя водителя формируется счет, добавили в "Автодоре". Сумму необходимо погасить в течение пяти дней с момента поездки одним из доступных способов:Федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной 22 апреля. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров.Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей. Кроме трассы А-289 в этом направлении открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым: Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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