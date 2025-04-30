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Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок
Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок
На федеральной трассе А-289, которая ведет от Краснодара к Крымскому мосту, запущена безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". О способах оплаты... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T13:33
2025-04-30T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На федеральной трассе А-289, которая ведет от Краснодара к Крымскому мосту, запущена безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". О способах оплаты проезда рассказали в госкомпании "Автодор".Если у автомобилиста нет транспондера (электронное устройство, которое крепится на лобовое стекло и регистрирует факт проезда по платной дороге и списывает за это оплату - ред.), на имя водителя формируется счет, добавили в "Автодоре". Сумму необходимо погасить в течение пяти дней с момента поездки одним из доступных способов:Федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной 22 апреля. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров.Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей. Кроме трассы А-289 в этом направлении открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым: Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, краснодарский край, краснодар, крымский мост, автодор, новости, новости крыма, кубань, транспорт, логистика
Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок

В Автодоре рассказали о способах оплаты проезда по трассе А-289 Краснодар – Крымский мост

13:33 30.04.2025
 
© АвтодорТрасса А-289 между Краснодаром и Крымским мостом
Трасса А-289 между Краснодаром и Крымским мостом
© Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На федеральной трассе А-289, которая ведет от Краснодара к Крымскому мосту, запущена безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". О способах оплаты проезда рассказали в госкомпании "Автодор".

"Оплата проезда транспондером происходит моментально при пересечении рамок взимания платы, установленных на трассе", – объяснили в сообщении.

Если у автомобилиста нет транспондера (электронное устройство, которое крепится на лобовое стекло и регистрирует факт проезда по платной дороге и списывает за это оплату - ред.), на имя водителя формируется счет, добавили в "Автодоре". Сумму необходимо погасить в течение пяти дней с момента поездки одним из доступных способов:
  • на сайте avtodor-tr.ru
  • в приложении "Автодор"
  • по номеру *390#
  • в Центрах поддержки и обслуживания
  • с помощью других сервисов
Федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной 22 апреля. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров.
Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.

Кроме трассы А-289 в этом направлении открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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