Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок
В Автодоре рассказали о способах оплаты проезда по трассе А-289 Краснодар – Крымский мост
© АвтодорТрасса А-289 между Краснодаром и Крымским мостом
© Автодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. На федеральной трассе А-289, которая ведет от Краснодара к Крымскому мосту, запущена безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". О способах оплаты проезда рассказали в госкомпании "Автодор".
"Оплата проезда транспондером происходит моментально при пересечении рамок взимания платы, установленных на трассе", – объяснили в сообщении.
Если у автомобилиста нет транспондера (электронное устройство, которое крепится на лобовое стекло и регистрирует факт проезда по платной дороге и списывает за это оплату - ред.), на имя водителя формируется счет, добавили в "Автодоре". Сумму необходимо погасить в течение пяти дней с момента поездки одним из доступных способов:
- —на сайте avtodor-tr.ru
- —в приложении "Автодор"
- —по номеру *390#
- —в Центрах поддержки и обслуживания
- —с помощью других сервисов
Федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной 22 апреля. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров.
Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.
Кроме трассы А-289 в этом направлении открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк.
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Кроме трассы А-289 в этом направлении открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк.
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