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Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи
Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T13:07
2025-04-30T13:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.В среду утром пробка скапливалась на въезде в Крым. В 8:00 проезда ждали 69 машин, спустя час очередь выросла в три раза.Советы туристам о подготовке к поездке и досмотруПо данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом. Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи

У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи

13:07 30.04.2025
 
© РИА Новости КрымАвтомобили в очереди на Крымский мост со стороны Керчи
Автомобили в очереди на Крымский мост со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
В среду утром пробка скапливалась на въезде в Крым. В 8:00 проезда ждали 69 машин, спустя час очередь выросла в три раза.

Советы туристам о подготовке к поездке и досмотру

По данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.
Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.
Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом. Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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