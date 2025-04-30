https://crimea.ria.ru/20250430/terakt-protiv-silovika-predotvratili-v-khanty-mansiyske-1146100033.html

Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске

Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске расследуют уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту, покушения на убийство и умышленного повреждения имущества. Об этом... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T10:51

2025-04-30T10:51

2025-04-30T10:51

теракт

ханты-мансийск

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Ханты-Мансийске расследуют уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту, покушения на убийство и умышленного повреждения имущества. Об этом сообщили в управлении СК России по ХМАО-Югре.Инцидент произошел 12 апреля, когда при сборке самодельного взрывного устройства в жилом доме прогремел взрыв. По данным следствия, к совершению преступления причастны уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, которые действовали как агенты украинских спецслужб.Как полагают правоохранительные органы, их целью был один из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ, участвующий в специальной военной операции.Кроме того, в рамках расследования задержан гражданин Республики Молдова, подозреваемый в транспортировке компонентов для СВУ. По версии следствия, он доставил их транзитом через Польшу, Литву и Беларусь, замаскировав взрывчатку в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече. Отправителем груза якобы был агент украинских спецслужб из Ивано-Франковска.На данный момент фигуранты находятся под стражей.По информации ФСБ России, задержанный выходец из Украины признал, что готовил теракт против высокопоставленного военного.По словам второго задержанного, в его обязанности входили получение и перевозка компонентов взрывного устройства, а также его сборка. Кроме того, он должен был собирать информацию о высокопоставленном силовике, против которого готовили теракт.Третий задержанный, гражданин Молдавии, рассказал, что в марте получил из Киева задание перевезти посылку с Украины в Нижневартовск.В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы с попустительства режима президента Молдавии Майи Санду продолжают использовать территорию республики и ее граждан для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинениеАвтомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известноВ Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака

ханты-мансийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба СК опубликовал видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба. В ведомстве говорят, что взрыв произошел 12 апреля, все фигуранты дела уже арестованы. 2025-04-30T10:51 true PT1M43S

Признательные показания украинских агентов, готовивших теракт в Югре Украинские агенты, готовившие теракт в Югре, дали признательные показания, видео опубликовала ФСБ 2025-04-30T10:51 true PT1M48S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, ханты-мансийск, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право, видео