https://crimea.ria.ru/20250402/v-simferopole-uvelichili-chislo-dorog-dlya-remonta-v-2025-godu-1145380191.html

В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году

В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году

До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T11:09

2025-04-02T11:09

2025-04-02T11:09

радио "спутник в крыму"

анатолий тараненко

ремонт дорог

симферополь

дороги крыма

инфраструктура

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.Ранее в пресс-службе "ВАД" сообщили, что в текущем году работники компании отремонтируют дороги на 13 улицах Симферополя, общей протяженностью 7 км.По его словам, в данный момент работы уже начаты на площади Привокзальной, улицах Генова и Базовая, а также на переулках Альпинистов и Ровный."Соответственно, еще девятнадцать объектов до конца года планируется к реализации. Это по документам. А там уже как у нас будет идти работа. Думаю, что будут стараться завершить раньше", – отметил Тараненко.Запланированные дорожные работы предполагают текущий ремонт, уточнил начальник управления. Ремонт включает замену бордюрного камня и тротуарного поребрика, восстановление покрытия и регулировку (замену) люков смотровых колодцев инженерных сетей."Разметка, организация дорожного движения тоже входит в проект", – добавил Тараненко.Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК, которая утверждает графики, но администрация города может скорректировать начало работ "в зависимости от состояния сетей" и прочих факторов, добавил он.Также, по словам Тараненко, в текущем году "Крымавтодор" проведет грейдирование некоторых дорог крымской столицы, с полным списком таких объектов можно ознакомиться на сайте администрации.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий сообщил, что к маю в Симферополе продлят автобусный маршрут №13: машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится – ФОТО Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельЧасть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий тараненко, ремонт дорог, симферополь, дороги крыма, инфраструктура, крым, новости крыма