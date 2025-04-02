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В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T11:09
2025-04-02T11:09
2025-04-02T11:09
радио "спутник в крыму"
анатолий тараненко
ремонт дорог
симферополь
дороги крыма
инфраструктура
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.Ранее в пресс-службе "ВАД" сообщили, что в текущем году работники компании отремонтируют дороги на 13 улицах Симферополя, общей протяженностью 7 км.По его словам, в данный момент работы уже начаты на площади Привокзальной, улицах Генова и Базовая, а также на переулках Альпинистов и Ровный."Соответственно, еще девятнадцать объектов до конца года планируется к реализации. Это по документам. А там уже как у нас будет идти работа. Думаю, что будут стараться завершить раньше", – отметил Тараненко.Запланированные дорожные работы предполагают текущий ремонт, уточнил начальник управления. Ремонт включает замену бордюрного камня и тротуарного поребрика, восстановление покрытия и регулировку (замену) люков смотровых колодцев инженерных сетей."Разметка, организация дорожного движения тоже входит в проект", – добавил Тараненко.Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК, которая утверждает графики, но администрация города может скорректировать начало работ "в зависимости от состояния сетей" и прочих факторов, добавил он.Также, по словам Тараненко, в текущем году "Крымавтодор" проведет грейдирование некоторых дорог крымской столицы, с полным списком таких объектов можно ознакомиться на сайте администрации.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий сообщил, что к маю в Симферополе продлят автобусный маршрут №13: машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится – ФОТО Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельЧасть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков
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РИА Новости Крым
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анатолий тараненко, ремонт дорог, симферополь, дороги крыма, инфраструктура, крым, новости крыма
В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
В Симферополе в 2025 году отремонтируют дорог на 24 улицах - администрация
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым.
До конца 2025 года в Симферополе будут отремонтированы участки дорог на 24 улицах, общей протяженностью 14 километров, что вдвое больше ранее заявленного объема работ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
Ранее в пресс-службе "ВАД" сообщили
, что в текущем году работники компании отремонтируют дороги на 13 улицах Симферополя, общей протяженностью 7 км.
"Список уже расширился: порядка 14 километров дорог планируется отремонтировать. Это около 24 улиц", – уточнил Тараненко.
По его словам, в данный момент работы уже начаты на площади Привокзальной, улицах Генова и Базовая, а также на переулках Альпинистов и Ровный.
"Соответственно, еще девятнадцать объектов до конца года планируется к реализации. Это по документам. А там уже как у нас будет идти работа. Думаю, что будут стараться завершить раньше", – отметил Тараненко.
Запланированные дорожные работы предполагают текущий ремонт, уточнил начальник управления. Ремонт включает замену бордюрного камня и тротуарного поребрика, восстановление покрытия и регулировку (замену) люков смотровых колодцев инженерных сетей.
"Разметка, организация дорожного движения тоже входит в проект", – добавил Тараненко.
Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог РК, которая утверждает графики, но администрация города может скорректировать начало работ "в зависимости от состояния сетей" и прочих факторов, добавил он.
Также, по словам Тараненко, в текущем году "Крымавтодор" проведет грейдирование некоторых дорог крымской столицы, с полным списком таких объектов можно ознакомиться на сайте администрации.
Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий сообщил
, что к маю в Симферополе продлят автобусный маршрут №13: машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.
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