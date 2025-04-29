В Симферополе нацисты ставили смертельные эксперименты над пленными

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В годы оккупации Симферополя нацистские врачи проводили секретные медицинские эксперименты над советскими военнопленными и гражданскими лицами. Об этом говорится в рассекреченных УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю документах.Один из документов представляет собой спецсообщение начальника Отдела контрразведки "Смерш" 51-й армии полковника А.Т. Никифорова. Ссылаясь на сведения агентурно-оперативной работы, он сообщал "о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах над трупами и экспериментах над русскими военнопленными и мирным населением".В частности, согласно показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Галкина, опытами со смертельным исходом над советскими гражданами занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. "Как правило, эти эксперименты представляли собой изъятие внутренних органов (прежде всего почек) и испытания на военнопленных действия препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей периодом до 20 суток", - говорится в документах.Кроме того, по показаниям свидетелей, в больнице находилась группа советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь до 800 куб. см одновременно. Впоследствии эта кровь использовались для переливания раненым немецким солдатам и офицерам.Медицинские эксперименты нацистских врачей проходили в строжайшей тайне, отмечают в ФСБ. Русский персонал больницы в них не участвовал. "Группы из советских военнопленных, которые были отобраны для опытов, содержались в подвале. Когда проводились эксперименты, русскому персоналу, независимо от загруженности, предлагалось уходить домой, на работе оставались только немцы. Все попытки вынести информацию о медицинских экспериментах над советскими гражданами за пределы больницы строго пресекались немцами", - говорится в релизе. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупацииМемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проектыКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В годы оккупации Симферополя нацистские врачи проводили секретные медицинские эксперименты над советскими военнопленными и гражданскими лицами. Об этом говорится в рассекреченных УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю документах.
Один из документов представляет собой спецсообщение начальника Отдела контрразведки "Смерш" 51-й армии полковника А.Т. Никифорова. Ссылаясь на сведения агентурно-оперативной работы, он сообщал "о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах над трупами и экспериментах над русскими военнопленными и мирным населением".
В частности, согласно показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Галкина, опытами со смертельным исходом над советскими гражданами занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц.
"Как правило, эти эксперименты представляли собой изъятие внутренних органов (прежде всего почек) и испытания на военнопленных действия препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей периодом до 20 суток", - говорится в документах.
Кроме того, по показаниям свидетелей, в больнице находилась группа советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь до 800 куб. см одновременно. Впоследствии эта кровь использовались для переливания раненым немецким солдатам и офицерам.
Медицинские эксперименты нацистских врачей проходили в строжайшей тайне, отмечают в ФСБ. Русский персонал больницы в них не участвовал.
"Группы из советских военнопленных, которые были отобраны для опытов, содержались в подвале. Когда проводились эксперименты, русскому персоналу, независимо от загруженности, предлагалось уходить домой, на работе оставались только немцы. Все попытки вынести информацию о медицинских экспериментах над советскими гражданами за пределы больницы строго пресекались немцами", - говорится в релизе.
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