https://crimea.ria.ru/20250429/v-simferopole-natsisty-stavili-smertelnye-eksperimenty-nad-plennymi-1146056180.html

В Симферополе нацисты ставили смертельные эксперименты над пленными

В Симферополе нацисты ставили смертельные эксперименты над пленными - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Симферополе нацисты ставили смертельные эксперименты над пленными

В годы оккупации Симферополя нацистские врачи проводили секретные медицинские эксперименты над советскими военнопленными и гражданскими лицами. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T09:13

2025-04-29T09:13

2025-04-29T09:13

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В годы оккупации Симферополя нацистские врачи проводили секретные медицинские эксперименты над советскими военнопленными и гражданскими лицами. Об этом говорится в рассекреченных УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю документах.Один из документов представляет собой спецсообщение начальника Отдела контрразведки "Смерш" 51-й армии полковника А.Т. Никифорова. Ссылаясь на сведения агентурно-оперативной работы, он сообщал "о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах над трупами и экспериментах над русскими военнопленными и мирным населением".В частности, согласно показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Галкина, опытами со смертельным исходом над советскими гражданами занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. "Как правило, эти эксперименты представляли собой изъятие внутренних органов (прежде всего почек) и испытания на военнопленных действия препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей периодом до 20 суток", - говорится в документах.Кроме того, по показаниям свидетелей, в больнице находилась группа советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь до 800 куб. см одновременно. Впоследствии эта кровь использовались для переливания раненым немецким солдатам и офицерам.Медицинские эксперименты нацистских врачей проходили в строжайшей тайне, отмечают в ФСБ. Русский персонал больницы в них не участвовал. "Группы из советских военнопленных, которые были отобраны для опытов, содержались в подвале. Когда проводились эксперименты, русскому персоналу, независимо от загруженности, предлагалось уходить домой, на работе оставались только немцы. Все попытки вынести информацию о медицинских экспериментах над советскими гражданами за пределы больницы строго пресекались немцами", - говорится в релизе. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупацииМемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проектыКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы

https://crimea.ria.ru/20250425/v-krymu-izdali-knigu-dlya-detey-o-sobytiyakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-1145971397.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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