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В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список
Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T10:28
2025-04-01T10:28
2025-04-01T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании.В частности, дорожник отремонтируют полукольцо на улице Аэрофлотская, улицы Гаспринского, Генова, Тургенева, Фрунзе, Красногвардейская и Беспалова, переулки Альпинистов и Галерейный.Кроме того, будет проведен ремонт улицы Базовая на участке от переулка Химический до переулка Ровный, переулок Ровный (от ул. Базовая до ул. Узловая), а также проезды на автостанции Курортная у железнодорожного вокзала и на улице Гагарина от путепровода на улице Ким до бульвара Ленина.По словам начальника строительного управления АО "ВАД" по Крыму Андрея Демина, для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, а также дорожных рабочих, в период высокого турсезона будут применяться оптимальные схемы организации движения и производства работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до лета закроют проезд по улице КрыловаВ Симферополе возле ж/д вокзала ночью будут закрывать проездКакие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
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ао "вад", ремонт дорог, симферополь, новости крыма, крым
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список
В Симферополе отремонтируют 13 улиц протяженностью 7 км в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Согласно госконтракту, до 1 декабря 2025 года будет отремонтировано 13 улиц протяженностью 6,9 километра. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым", - говорится в сообщении.
В частности, дорожник отремонтируют полукольцо на улице Аэрофлотская, улицы Гаспринского, Генова, Тургенева, Фрунзе, Красногвардейская и Беспалова, переулки Альпинистов и Галерейный.
Кроме того, будет проведен ремонт улицы Базовая на участке от переулка Химический до переулка Ровный, переулок Ровный (от ул. Базовая до ул. Узловая), а также проезды на автостанции Курортная у железнодорожного вокзала и на улице Гагарина от путепровода на улице Ким до бульвара Ленина.
По словам начальника строительного управления АО "ВАД" по Крыму Андрея Демина, для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, а также дорожных рабочих, в период высокого турсезона будут применяться оптимальные схемы организации движения и производства работ.
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