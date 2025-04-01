Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250401/v-simferopole-otremontiruyut-13-ulits--opublikovan-spisok-1145354605.html
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список
Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T10:28
2025-04-01T10:28
ао "вад"
ремонт дорог
симферополь
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130034179_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5a3f85a4c20fdd3c0a1ff95827a668aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании.В частности, дорожник отремонтируют полукольцо на улице Аэрофлотская, улицы Гаспринского, Генова, Тургенева, Фрунзе, Красногвардейская и Беспалова, переулки Альпинистов и Галерейный.Кроме того, будет проведен ремонт улицы Базовая на участке от переулка Химический до переулка Ровный, переулок Ровный (от ул. Базовая до ул. Узловая), а также проезды на автостанции Курортная у железнодорожного вокзала и на улице Гагарина от путепровода на улице Ким до бульвара Ленина.По словам начальника строительного управления АО "ВАД" по Крыму Андрея Демина, для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, а также дорожных рабочих, в период высокого турсезона будут применяться оптимальные схемы организации движения и производства работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до лета закроют проезд по улице КрыловаВ Симферополе возле ж/д вокзала ночью будут закрывать проездКакие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130034179_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a895933b548d5af747ccb62190052dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ао "вад", ремонт дорог, симферополь, новости крыма, крым
В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список

В Симферополе отремонтируют 13 улиц протяженностью 7 км в этом году

10:28 01.04.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе
Ремонт улицы Толстого в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Согласно госконтракту, до 1 декабря 2025 года будет отремонтировано 13 улиц протяженностью 6,9 километра. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым", - говорится в сообщении.

В частности, дорожник отремонтируют полукольцо на улице Аэрофлотская, улицы Гаспринского, Генова, Тургенева, Фрунзе, Красногвардейская и Беспалова, переулки Альпинистов и Галерейный.
Кроме того, будет проведен ремонт улицы Базовая на участке от переулка Химический до переулка Ровный, переулок Ровный (от ул. Базовая до ул. Узловая), а также проезды на автостанции Курортная у железнодорожного вокзала и на улице Гагарина от путепровода на улице Ким до бульвара Ленина.
По словам начальника строительного управления АО "ВАД" по Крыму Андрея Демина, для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, а также дорожных рабочих, в период высокого турсезона будут применяться оптимальные схемы организации движения и производства работ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе до лета закроют проезд по улице Крылова
В Симферополе возле ж/д вокзала ночью будут закрывать проезд
Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
 
АО "ВАД"Ремонт дорогСимферопольНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Почти 10 тысяч крымчан заболели ОРВИ и гриппом за неделю
10:46Рассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму
10:34Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
10:28В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список
10:23Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719
10:08В Крыму простились с защитником Родины Константином Цветаевым
10:03В Крыму будут судить педофила-рецидивиста за переписку с 9-летней
09:40Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине
09:14Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях
09:04Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда
08:37Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки
08:33Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
08:12В Севастополе остановили паром
07:59Сделка по Украине: новые заявления Трампа
07:38В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает
07:2412 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
06:55Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России
06:37Евпатория и пригород на несколько дней останутся без воды
06:22От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая
06:01Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле
Лента новостейМолния