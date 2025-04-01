https://crimea.ria.ru/20250401/v-simferopole-otremontiruyut-13-ulits--opublikovan-spisok-1145354605.html

В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список

В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список - РИА Новости Крым, 01.04.2025

В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список

Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T10:28

2025-04-01T10:28

2025-04-01T10:28

ао "вад"

ремонт дорог

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Компания "ВАД" в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании.В частности, дорожник отремонтируют полукольцо на улице Аэрофлотская, улицы Гаспринского, Генова, Тургенева, Фрунзе, Красногвардейская и Беспалова, переулки Альпинистов и Галерейный.Кроме того, будет проведен ремонт улицы Базовая на участке от переулка Химический до переулка Ровный, переулок Ровный (от ул. Базовая до ул. Узловая), а также проезды на автостанции Курортная у железнодорожного вокзала и на улице Гагарина от путепровода на улице Ким до бульвара Ленина.По словам начальника строительного управления АО "ВАД" по Крыму Андрея Демина, для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, а также дорожных рабочих, в период высокого турсезона будут применяться оптимальные схемы организации движения и производства работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе до лета закроют проезд по улице КрыловаВ Симферополе возле ж/д вокзала ночью будут закрывать проездКакие работы проведут к лету на автостанциях Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ао "вад", ремонт дорог, симферополь, новости крыма, крым