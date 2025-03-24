https://crimea.ria.ru/20250324/kakie-raboty-provedut-k-letu-na-avtostantsiyakh-kryma-1144996961.html

Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма

Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма

Новых крупных ремонтов на автостанциях Крыма, кроме уже проходящего в Ялте, не планируется, но будут косметические и уборка в преддверии курортного сезона... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T09:15

2025-03-24T09:15

2025-03-24T09:15

радио "спутник в крыму"

вячеслав мартынов

"крымавтотранс"

общественный транспорт

автобус

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Что в Крыму на автостанциях сделают к началу курортного сезона Что в Крыму на автостанциях сделают к началу курортного сезона audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Новых крупных ремонтов на автостанциях Крыма, кроме уже проходящего в Ялте, не планируется, но будут косметические и уборка в преддверии курортного сезона. Также объекты украсят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, в Крыму продолжает реализовываться огромный проект – капитальный ремонт автостанции "Ялта", где работы с самого их начала не прекращались ни на минуту."Там происходят сейчас демонтажные работы. В прошлом году мы полностью произвели демонтаж в подвальных помещениях, на цокольном этаже. А в этом уже вышли "в свет": четвертый и третий этажи полностью демонтированы", – сказал Мартынов.По его словам, если раньше на четвертом этаже располагалась небольшая гостиница, которая представляла собой, по сути, комнаты отдыха для водителей, то по окончании ремонта здесь будут комфортные помещения для туристов."Поэтому сейчас мы все развалили для того, чтобы вскоре начать собирать и улучшать. Чтобы все это было отнесено к современным реалиям, когда хочется в комфортной комнате провести время в ожидании автобуса и даже ночь провести на территории автостанции", – добавил директор "Крымавтотранса".Капремонт ялтинской автостанции, как ранее сообщал Мартынов, стоит почти полмиллиарда рублей. Работы здесь сложные из-за особенностей здания и рельефа, и это пока единственный масштабный проект, который реализуется за средства из бюджета Республики Крым – денег на подобное у предприятия просто нет.При этом в ведении "Крымавтотранса" находятся более 50 автостанций по всему полуострову, которые ГУП содержит и регулярно обновляет за свой счет, подчеркнул Мартынов. И ни на одной из этих территорий крупных ремонтов пока не планируется.Но план работ на ближайшие месяцы уже есть, и в него включены косметические ремонты и уборка к лету на автостанциях Крыма, сказал он."Безусловно, будут проведены работы по подготовке к летнему сезону. Это побелка, покраска, уборка, где-то косметические ремонты, это подготовка уличного инвентаря: урны, скамейки, навесы. Конечно, везде проведем субботники. Все будет произведено в полном объеме, как и всегда", – поделился Мартынов.Кроме того, все автостанции будут украшены к 80-летию Победы, и символика у каждой будет своя, добавил он.Также в ближайших планах предприятия, по его словам, привести в порядок туалеты автостанции в селе Куйбышево в Бахчисарайском районе. Аналогичные работы проведут и на автостанции в Алуште, где, по словам Мартынова, стало просторнее и красивее с уходом недобросовестного бизнеса в 2025 году."Наконец-то ушли недобросовестные предприниматели, которые в свое время просто рейдерски захватили куски нашей территории. С ними были проведены переговоры. И они сами демонтировали свои объекты и ушли. И в Алуште стало больше места и вообще эстетично вокруг автостанции", – рассказал директор "Крымавтотранса".Говоря об уже проделанной масштабной работе, он упомянул два крупных капремонта, проведенных в 2024 году. Это асфальтирование автостанции в Феодосии и в поселке Кировском в Старом Крыму. А также капремонт Бахчисарайской автостанции, где не только заменили крышу, но и окна в зале ожидания и сделали аккуратную современную входную группу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 годуКапремонт в школе искусств Симферополя – когда закончатМитридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит

https://crimea.ria.ru/20241019/gde-v-krymu-poyavyatsya-novye-avtostantsii-1141152519.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав мартынов, "крымавтотранс", общественный транспорт, автобус