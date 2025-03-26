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Москва соблюдает мораторий на удары по энергосистеме - Кремль - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Москва соблюдает мораторий на удары по энергосистеме - Кремль
Москва соблюдает мораторий на удары по энергосистеме - Кремль - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Москва соблюдает мораторий на удары по энергосистеме - Кремль
Приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T13:05
2025-03-26T13:05
дмитрий песков
кремль
россия
украина
сша
удары по украине
энергетика
мораторий на удары по энергосистеме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он напомнил, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме.Мораторий действует может быть продлен по взаимной договоренности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких условиях Россия может согласиться на перемирие на УкраинеЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенаторБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
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дмитрий песков, кремль, россия, украина, сша, удары по украине, энергетика, мораторий на удары по энергосистеме
Москва соблюдает мораторий на удары по энергосистеме - Кремль

Россия соблюдает 30-дневный мораторий на удары по энергосистеме - Песков

13:05 26.03.2025
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования самолетов ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования самолетов ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
"Трамп предложил объявить такой мораторий и Путин согласился. <...> Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими Вооруженными силами", - цитирует Пескова РИА Новости.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По итогам встречи Россия и США согласовали список энергообъектов, подпадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме.
Мораторий действует может быть продлен по взаимной договоренности.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаСШАУдары по УкраинеЭнергетикаМораторий на удары по энергосистеме
 
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