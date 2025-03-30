Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250330/Kakoy-segodnya-prazdnik-30-marta_-1118105392.html
Какой сегодня праздник: 30 марта
Какой сегодня праздник: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Какой сегодня праздник: 30 марта
30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T00:00
2025-03-30T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110935/96/1109359692_0:276:2883:1899_1920x0_80_0_0_4be722cbc32c21c73e62921c7d62a4a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился голландский художник Винсент Ван Гог.Что празднуют в миреСлавяне отмечают праздник Ладодение. В этот день заведено восхвалять природу, просыпающуюся после долгой холодной зимы. Это праздник тепла и прихода весны, который предки отмечали в честь богини Лады – покровительницы семьи и любви.Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку – тоже отмечается 30 марта. Можно просто гулять, а можно устроить пикник.30 марта в Испании стартует ежегодный красочный Фестиваль цветов. В каждом испанском городе праздник имеет свой колорит. Фестиваль проходит в виде конкурса природных ковров из живых цветов.Знаменательные событияВ 1847 году писатель Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений его дневники занимают 13 томов.В 1856 году завершилась Крымская война. В Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии был подписан мирный договор. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество – часть Южной Бессарабии и устье Дуная.В 1860 году российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, упразднившей крепостное право.В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский договор, по которому США купили у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.В 1896 году мир впервые услышал о психоанализе: французский журнал "Revue Neurologique" опубликовал статью Зигмунда Фрейда.В 1970 году на экраны вышел фильм советского режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.Кто родился30 марта 1326 года родился великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный (годы правления 1353-1359). Согласно летописям, прозвище "Красный" получил из-за своей внешней красоты. Иван II усилил на Руси власть московских князей. При нем в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.172 года назад, в 1853 году, на свет появился Винсент Ван Гог. Он написал более 2 тысяч полотен, однако жизнь прожил в нищете. Признание к Ван Гогу пришло после смерти. Сегодня его картины стоят десятки миллионов долларов.В 1894 году родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.Также 30 марта родились политик и летчик-космонавт РФ Елена Кондакова, канадская певица Селин Дион, американский рэпер MC Hammer, испанский футболист Серхио Рамос.
https://crimea.ria.ru/20160227/1103434485.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110935/96/1109359692_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_9db82840015b97daa5a898a8dab4b7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 30 марта

Что празднуют в России и мире 30 марта

00:00 30.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНикитский ботанический сад в Крыму
Никитский ботанический сад в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился голландский художник Винсент Ван Гог.

Что празднуют в мире

Славяне отмечают праздник Ладодение. В этот день заведено восхвалять природу, просыпающуюся после долгой холодной зимы. Это праздник тепла и прихода весны, который предки отмечали в честь богини Лады – покровительницы семьи и любви.
Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку – тоже отмечается 30 марта. Можно просто гулять, а можно устроить пикник.
30 марта в Испании стартует ежегодный красочный Фестиваль цветов. В каждом испанском городе праздник имеет свой колорит. Фестиваль проходит в виде конкурса природных ковров из живых цветов.

Знаменательные события

В 1847 году писатель Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений его дневники занимают 13 томов.
В 1856 году завершилась Крымская война. В Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии был подписан мирный договор. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество – часть Южной Бессарабии и устье Дуная.
Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 гг. - РИА Новости, 1920, 27.02.2016
27 февраля 2016, 18:52
Поражения и победы Крымской войныФормально Российская империя проиграла в Крымской войне, завершившейся 160 лет назад, но ее армия и флот в сражениях этой войны покрыли себя неувядаемой славой, замечает Сергей Варшавчик.
В 1860 году российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, упразднившей крепостное право.
В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский договор, по которому США купили у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
В 1896 году мир впервые услышал о психоанализе: французский журнал "Revue Neurologique" опубликовал статью Зигмунда Фрейда.
В 1970 году на экраны вышел фильм советского режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.

Кто родился

30 марта 1326 года родился великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный (годы правления 1353-1359). Согласно летописям, прозвище "Красный" получил из-за своей внешней красоты. Иван II усилил на Руси власть московских князей. При нем в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.
172 года назад, в 1853 году, на свет появился Винсент Ван Гог. Он написал более 2 тысяч полотен, однако жизнь прожил в нищете. Признание к Ван Гогу пришло после смерти. Сегодня его картины стоят десятки миллионов долларов.
В 1894 году родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.
Также 30 марта родились политик и летчик-космонавт РФ Елена Кондакова, канадская певица Селин Дион, американский рэпер MC Hammer, испанский футболист Серхио Рамос.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
21:33Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное
20:41Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
20:10Под эгидой ООН на Украине могут быть проведены выборы – эксперт
19:32Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
19:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
18:41Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
18:13В Крыму налогоплательщики задолжали в бюджеты 12 млрд рублей
17:54В Крыму ветер унес в море двоих мужчин на байдарке
17:23В Керчи столкнулись ВАЗ 2112 и иномарка – пострадал водитель
16:42ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области
16:14На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
15:43МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы
15:21Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
14:58Связист из Крыма награжден орденом Мужества
14:44Армия России громит ВСУ в Сумской области
14:13Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей
13:53Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
13:41Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
Лента новостейМолния