https://crimea.ria.ru/20250402/pod-evpatoriey-v-sredu-budut-strelyat-1145379694.html
Под Евпаторией в среду будут стрелять
Под Евпаторией в среду будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Под Евпаторией в среду будут стрелять
В евпаторийском поселке Заозерное во среду, 2 апреля, пройдут учения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом жителей предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T10:49
2025-04-02T10:49
2025-04-02T10:49
евпатория
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144111619_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50166dbb8aad585460055d5e6ca64366.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное во среду, 2 апреля, пройдут учения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.В этой связи могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыНовая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144111619_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1a75d8b8cc379db0aca1e4e3627e853e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Под Евпаторией в среду будут стрелять
В поселке под Евпаторией в среду пройдут учения военных – власти