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Под Евпаторией в среду будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Под Евпаторией в среду будут стрелять
Под Евпаторией в среду будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Под Евпаторией в среду будут стрелять
В евпаторийском поселке Заозерное во среду, 2 апреля, пройдут учения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом жителей предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T10:49
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евпатория
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное во среду, 2 апреля, пройдут учения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.В этой связи могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыНовая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище
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РИА Новости Крым
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евпатория, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Под Евпаторией в среду будут стрелять

В поселке под Евпаторией в среду пройдут учения военных – власти

10:49 02.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения в Крыму
Учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное во среду, 2 апреля, пройдут учения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.
"С 12.00 до 15.00 и с 20.00 до 23.00 часов будут проходить учения военнослужащих", - сказано в сообщении.
В этой связи могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
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ЕвпаторияУченияВооруженные силы РоссииНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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