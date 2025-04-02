https://crimea.ria.ru/20250402/pod-evpatoriey-v-sredu-budut-strelyat-1145379694.html

Под Евпаторией в среду будут стрелять

Под Евпаторией в среду будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Под Евпаторией в среду будут стрелять

В евпаторийском поселке Заозерное во среду, 2 апреля, пройдут учения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом жителей предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T10:49

2025-04-02T10:49

2025-04-02T10:49

евпатория

учения

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное во среду, 2 апреля, пройдут учения военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.В этой связи могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыНовая атака на Крым: ВСУ в третий раз попытались атаковать газохранилище

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя