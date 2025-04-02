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Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз

Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз

Популяция креветок в Азово-Черноморском бассейне выросла в 30 раз за последние 10 лет, сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T10:21

2025-04-02T10:21

2025-04-02T10:21

азовское море

креветка

морепродукты

крым

запорожская область

рыбный промысел в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Популяция креветок в Азово-Черноморском бассейне выросла в 30 раз за последние 10 лет, сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.Согласно данным ученых, рекомендованный вылов морских обитателей увеличился с 30 до 456 тонн. А благодаря повышенному температурному фону удалось начать промысел раньше – в первой декаде января.По состоянию на 20 марта наибольший вылов креветки наблюдался в Северном Приазовье, где добыли около 89% общего вылова по Азовскому морю. Наибольшие уловы фиксируются в Запорожской области в Утлюкском лимане и Обиточном заливе.Специалисты также отметили, вылов креветок в 2025 году превышает прошлогодний в 5-6 раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море растет вылов рыбыАзовское море становится солонееТысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря

азовское море

крым

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, креветка, морепродукты, крым, запорожская область, рыбный промысел в крыму, новости