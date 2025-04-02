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Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз
Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз
Популяция креветок в Азово-Черноморском бассейне выросла в 30 раз за последние 10 лет, сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T10:21
2025-04-02T10:21
азовское море
креветка
морепродукты
крым
запорожская область
рыбный промысел в крыму
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Популяция креветок в Азово-Черноморском бассейне выросла в 30 раз за последние 10 лет, сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.Согласно данным ученых, рекомендованный вылов морских обитателей увеличился с 30 до 456 тонн. А благодаря повышенному температурному фону удалось начать промысел раньше – в первой декаде января.По состоянию на 20 марта наибольший вылов креветки наблюдался в Северном Приазовье, где добыли около 89% общего вылова по Азовскому морю. Наибольшие уловы фиксируются в Запорожской области в Утлюкском лимане и Обиточном заливе.Специалисты также отметили, вылов креветок в 2025 году превышает прошлогодний в 5-6 раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море растет вылов рыбыАзовское море становится солонееТысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря
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РИА Новости Крым
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азовское море, креветка, морепродукты, крым, запорожская область, рыбный промысел в крыму, новости
Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз

Популяция креветок в Азовском море за 10 лет выросла в 30 раз – ученые

10:21 02.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Кривошеев / Перейти в фотобанкДобыча креветки рыбаками
Добыча креветки рыбаками - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Сергей Кривошеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Популяция креветок в Азово-Черноморском бассейне выросла в 30 раз за последние 10 лет, сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
"В связи с повышением уровня солености в Азовском море сложились благоприятные условия для обитания креветок, рапанов, скафарки и мидии", – сообщили в институте.
Согласно данным ученых, рекомендованный вылов морских обитателей увеличился с 30 до 456 тонн. А благодаря повышенному температурному фону удалось начать промысел раньше – в первой декаде января.
По состоянию на 20 марта наибольший вылов креветки наблюдался в Северном Приазовье, где добыли около 89% общего вылова по Азовскому морю. Наибольшие уловы фиксируются в Запорожской области в Утлюкском лимане и Обиточном заливе.
Специалисты также отметили, вылов креветок в 2025 году превышает прошлогодний в 5-6 раз.
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Азовское мореКреветкаМорепродуктыКрымЗапорожская областьРыбный промысел в КрымуНовости
 
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