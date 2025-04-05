https://crimea.ria.ru/20250405/shest-teplichnykh-khozyaystv-kryma-posazheny-na-karantin-rosselkhoznadzorom-1145400787.html

Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором

Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором

По итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T19:04

2025-04-05T19:04

2025-04-05T19:04

радио "спутник в крыму"

россельхознадзор

арсен арзиев

крым

новости крыма

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. По итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса. Вывоз и реализация продукции отсюда запрещены до ликвидации очага заражения и соответствующих проверок урожая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По словам Арзиева, фитосанитарный мониторинг тепличных хозяйств на территории Крыма и Севастополя проводили с марта. В рамках проверки на предприятиях брали пробы вегетативной части растений (побеги и корни) и самой продукции.В лаборатории на исследование из 36 хозяйств передали около 100 отобранных проб, шесть из которых показали наличие западного цветочного трипса – карантинного объекта из числа насекомых-вредителей, который негативно влияет на состояние растений, снижая в частности их урожайность.В числе таких мероприятий: карантинная сертификация продукции, которую они выращивают, карантинные исследования и получение карантинных сертификатов после сбора урожая с целью его вывоза и реализации."За всем этим мы очень щепетильно следим", – отметил Арзиев.По его словам, по итогам 2024 года показатели по карантинной сертификации всей продукции были достаточно хорошие."Мы говорим не только о плодовоовощной продукции, но и о зерновой, и о технических культурах – обо всем, что связано с полеводством", – уточнил он.Арзиев подчеркнул, что у службы есть определенные информационные системы, которые позволяют легко получать документы, необходимые для соблюдения федерального законодательства в области карантина растений.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор нашел опасные ветеринарные нарушения в Крыму и Севастополе и 16 предприятий получили штрафы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, арсен арзиев, крым, новости крыма, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору