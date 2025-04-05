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Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором
Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором
По итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T19:04
2025-04-05T19:04
радио "спутник в крыму"
россельхознадзор
арсен арзиев
крым
новости крыма
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. По итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса. Вывоз и реализация продукции отсюда запрещены до ликвидации очага заражения и соответствующих проверок урожая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По словам Арзиева, фитосанитарный мониторинг тепличных хозяйств на территории Крыма и Севастополя проводили с марта. В рамках проверки на предприятиях брали пробы вегетативной части растений (побеги и корни) и самой продукции.В лаборатории на исследование из 36 хозяйств передали около 100 отобранных проб, шесть из которых показали наличие западного цветочного трипса – карантинного объекта из числа насекомых-вредителей, который негативно влияет на состояние растений, снижая в частности их урожайность.В числе таких мероприятий: карантинная сертификация продукции, которую они выращивают, карантинные исследования и получение карантинных сертификатов после сбора урожая с целью его вывоза и реализации."За всем этим мы очень щепетильно следим", – отметил Арзиев.По его словам, по итогам 2024 года показатели по карантинной сертификации всей продукции были достаточно хорошие."Мы говорим не только о плодовоовощной продукции, но и о зерновой, и о технических культурах – обо всем, что связано с полеводством", – уточнил он.Арзиев подчеркнул, что у службы есть определенные информационные системы, которые позволяют легко получать документы, необходимые для соблюдения федерального законодательства в области карантина растений.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор нашел опасные ветеринарные нарушения в Крыму и Севастополе и 16 предприятий получили штрафы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазинов В Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктов Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
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россельхознадзор, арсен арзиев, крым, новости крыма, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором

Шесть тепличных хозяйств в Крыму "посажены" на карантин после проверки Россельхознадзора

19:04 05.04.2025
 
© РИА Новости . Магомед Алиев / Перейти в фотобанкУтилизация
Утилизация - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Магомед Алиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. По итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса. Вывоз и реализация продукции отсюда запрещены до ликвидации очага заражения и соответствующих проверок урожая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
По словам Арзиева, фитосанитарный мониторинг тепличных хозяйств на территории Крыма и Севастополя проводили с марта. В рамках проверки на предприятиях брали пробы вегетативной части растений (побеги и корни) и самой продукции.
В лаборатории на исследование из 36 хозяйств передали около 100 отобранных проб, шесть из которых показали наличие западного цветочного трипса – карантинного объекта из числа насекомых-вредителей, который негативно влияет на состояние растений, снижая в частности их урожайность.

"По всем этим выявлениям – а у нас были они в шести случаях – накладывается карантинная фитосанитарная зона на тепличное хозяйство. И теперь эти хозяйствующие субъекты должны выполнять определенную программу мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заражения", – рассказал Арзиев.

В числе таких мероприятий: карантинная сертификация продукции, которую они выращивают, карантинные исследования и получение карантинных сертификатов после сбора урожая с целью его вывоза и реализации.
"За всем этим мы очень щепетильно следим", – отметил Арзиев.
По его словам, по итогам 2024 года показатели по карантинной сертификации всей продукции были достаточно хорошие.
"Мы говорим не только о плодовоовощной продукции, но и о зерновой, и о технических культурах – обо всем, что связано с полеводством", – уточнил он.
Арзиев подчеркнул, что у службы есть определенные информационные системы, которые позволяют легко получать документы, необходимые для соблюдения федерального законодательства в области карантина растений.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор нашел опасные ветеринарные нарушения в Крыму и Севастополе и 16 предприятий получили штрафы.
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Радио "Спутник в Крыму"РоссельхознадзорАрсен АрзиевКрымНовости КрымаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
 
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