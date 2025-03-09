https://crimea.ria.ru/20250309/iz-nevedomykh-zverey-v-obschepite-kryma-i-sevastopolya-nashli-67-narusheniy-1144776750.html

Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений

Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений

67 заведений общепита из разных городов Крыма готовили мясные блюда без обязательных ветеринарных сертификатов на сырье. Об этом сообщает Азово-Черноморскоое... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T15:37

2025-03-09T15:37

2025-03-09T15:37

россельхознадзор

симферополь

керчь

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 67 заведений общепита из разных городов Крыма готовили мясные блюда без обязательных ветеринарных сертификатов на сырье. Об этом сообщает Азово-Черноморскоое межрегиональное управление Россельхознадзора.Отдел федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) по Республике Крым и Севастополю в феврале провел 69 выездных обследования в точках общепита Симферополя, Керчи, Феодосии, Евпатории, Армянска, Красноперекопска и 58 населенных пунктов, а также в Севастополе.Вследствие выявленных нарушений 56 хозяйствующих субъектов из Республики Крым и 11 из Севастополя получили предостережения. Также управлением было направлено информационное письмо в управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю с указанием фактов нарушений для принятия мер реагирования в отношении хозяйствующих субъектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазиновВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктовВ Алуште ветврач за взятку выпустил на рынок непроверенную продукцию

симферополь

керчь

феодосия

евпатория

армянск

красноперекопск

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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