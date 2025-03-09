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Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
67 заведений общепита из разных городов Крыма готовили мясные блюда без обязательных ветеринарных сертификатов на сырье. Об этом сообщает Азово-Черноморскоое... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T15:37
2025-03-09T15:37
2025-03-09T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. 67 заведений общепита из разных городов Крыма готовили мясные блюда без обязательных ветеринарных сертификатов на сырье. Об этом сообщает Азово-Черноморскоое межрегиональное управление Россельхознадзора.Отдел федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) по Республике Крым и Севастополю в феврале провел 69 выездных обследования в точках общепита Симферополя, Керчи, Феодосии, Евпатории, Армянска, Красноперекопска и 58 населенных пунктов, а также в Севастополе.Вследствие выявленных нарушений 56 хозяйствующих субъектов из Республики Крым и 11 из Севастополя получили предостережения. Также управлением было направлено информационное письмо в управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю с указанием фактов нарушений для принятия мер реагирования в отношении хозяйствующих субъектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазиновВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктовВ Алуште ветврач за взятку выпустил на рынок непроверенную продукцию
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Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
67 заведений общепита Крыма и Севастополя готовили блюда из неизвестного мяса