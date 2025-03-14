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Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения
Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения
16 предприятий Крыма и Севастополя получили административные штрафы за ветеринарные нарушения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T17:45
2025-03-14T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. 16 предприятий Крыма и Севастополя получили административные штрафы за ветеринарные нарушения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По данным ведомства, большинство штрафов наложены за невыполнение требований об устранении прежде выявленных нарушений ветеринарного законодательства. Кроме того, в рамках внеплановых поверок крестьянско-фермерских хозяйств выявлены нарушения в части содержания крупного рогатого скота и свиней в Сакском и Нижнегорском районах. В отношении фермеров также возбуждены административные дела, выданы предписания об устранении нарушений.9 марта сообщалось о том, что 67 заведений общепита на полуострове готовили мясные блюда без обязательных ветеринарных сертификатов на сырье. Вследствие выявленных нарушений 56 хозяйствующих субъектов из Республики Крым и 11 из Севастополя получили предостережения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазиновВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктовВ Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
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новости, роспотребнадзор, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , крым, новости крыма, севастополь
Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения

16 предприятий Крыма и Севастополя получили штрафы за ветнарушения - Россельхознадзор

17:45 14.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. 16 предприятий Крыма и Севастополя получили административные штрафы за ветеринарные нарушения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"В период с 9 января по 28 февраля 2025 года Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Крым и Севастополе привлечено к административной ответственности 16 хозяйствующих субъектов разных форм собственности", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, большинство штрафов наложены за невыполнение требований об устранении прежде выявленных нарушений ветеринарного законодательства. Кроме того, в рамках внеплановых поверок крестьянско-фермерских хозяйств выявлены нарушения в части содержания крупного рогатого скота и свиней в Сакском и Нижнегорском районах. В отношении фермеров также возбуждены административные дела, выданы предписания об устранении нарушений.
9 марта сообщалось о том, что 67 заведений общепита на полуострове готовили мясные блюда без обязательных ветеринарных сертификатов на сырье. Вследствие выявленных нарушений 56 хозяйствующих субъектов из Республики Крым и 11 из Севастополя получили предостережения.
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17:45Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения
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