https://crimea.ria.ru/20250314/rosselkhoznadzor-nashel-v-krymu-opasnye-veterinarnye-narusheniya-1144944518.html

Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения

Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Россельхознадзор нашел в Крыму опасные ветеринарные нарушения

16 предприятий Крыма и Севастополя получили административные штрафы за ветеринарные нарушения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T17:45

2025-03-14T17:45

2025-03-14T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. 16 предприятий Крыма и Севастополя получили административные штрафы за ветеринарные нарушения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По данным ведомства, большинство штрафов наложены за невыполнение требований об устранении прежде выявленных нарушений ветеринарного законодательства. Кроме того, в рамках внеплановых поверок крестьянско-фермерских хозяйств выявлены нарушения в части содержания крупного рогатого скота и свиней в Сакском и Нижнегорском районах. В отношении фермеров также возбуждены административные дела, выданы предписания об устранении нарушений.9 марта сообщалось о том, что 67 заведений общепита на полуострове готовили мясные блюда без обязательных ветеринарных сертификатов на сырье. Вследствие выявленных нарушений 56 хозяйствующих субъектов из Республики Крым и 11 из Севастополя получили предостережения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазиновВ Крыму появился современный центр диагностики пищевых продуктовВ Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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