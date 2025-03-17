https://crimea.ria.ru/20250317/ssha-mogut-priznat-krym--smi-1145003796.html

США могут признать Крым российским – СМИ

США могут признать Крым российским – СМИ - РИА Новости Крым, 17.03.2025

США могут признать Крым российским – СМИ

В США рассматривают возможность признания Крыма территорией РФ в рамках урегулирования по украинскому конфликту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T22:01

2025-03-17T22:01

2025-03-17T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В США рассматривают возможность признания Крыма территорией РФ в рамках урегулирования по украинскому конфликту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Semafor.По данным СМИ, якобы обсуждается вариант, при котором Штаты обратятся к ООН с призывом признать Крым частью России, что совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина.В публикации уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант один из возможных шагов на пути к завершению конфликта на Украине. Белый дом отказался от комментариев изданию по этому вопросу.18 марта должен состояться телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что разговоры двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь заявил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. При этом она отказалась говорить, где будут проходить предполагаемые линии разграничения.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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