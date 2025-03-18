https://crimea.ria.ru/20250318/krymskaya-vesna-izmenila-vsekh-nas-vlasti-pozdravili-zhiteley-poluostrova-1145006060.html

Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова

Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова

Благодаря единству народов полуострова и судьбоносным решениям президента РФ Владимира Путина день 18 марта 2014 года стал историческим. Договор о воссоединении РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T08:22

2025-03-18T08:22

2025-03-18T08:28

сергей аксенов

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Благодаря единству народов полуострова и судьбоносным решениям президента РФ Владимира Путина день 18 марта 2014 года стал историческим. Договор о воссоединении Крыма с Россией, подписанный в этот день в Георгиевском зале Кремля, закрепил в правовом поле результаты референдума, на котором жители полуострова выразили свою волю. Об этом, поздравляя жителей региона с годовщиной воссоединения с Россией, сказал глава республики Сергей Аксенов.И подчеркнул, что Крымская весна изменила всех нас. "Испытания, которые мы проходим вместе, еще больше укрепили наше единство и убежденность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. Мы еще больше сплотились вокруг Президента. Еще лучше и яснее осознали личную ответственность каждого из нас за судьбу страны. Это выражается и в действительно всенародной поддержке СВО и наших воинов", – отметил глава республики.За 11 лет Крым прошел огромный путь возрождения и развития. Построены сотни новых объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения. Преображаются города и села, растет уровень жизни людей, перечислил руководитель региона.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что с подписанием договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов была восстановлена историческая справедливость, реализованы устремления нескольких поколений крымчан.Жители полуострова всегда будут благодарны за это решение стране и президенту, подчеркнул он. И отметил, что без готовности крымчан к быстрым, слаженным и решительным действиям, без массовой поддержки гражданами идеи возвращения в Россию никто бы жителям полуострова руку помощи не протянул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сергей аксенов, владимир константинов, крым, россия, крымская весна, референдум, общество, праздники и памятные даты