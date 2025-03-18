https://crimea.ria.ru/20250318/krymskaya-vesna-izmenila-vsekh-nas-vlasti-pozdravili-zhiteley-poluostrova-1145006060.html
Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова
Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова
Благодаря единству народов полуострова и судьбоносным решениям президента РФ Владимира Путина день 18 марта 2014 года стал историческим. Договор о воссоединении РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T08:22
2025-03-18T08:22
2025-03-18T08:28
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Благодаря единству народов полуострова и судьбоносным решениям президента РФ Владимира Путина день 18 марта 2014 года стал историческим. Договор о воссоединении Крыма с Россией, подписанный в этот день в Георгиевском зале Кремля, закрепил в правовом поле результаты референдума, на котором жители полуострова выразили свою волю. Об этом, поздравляя жителей региона с годовщиной воссоединения с Россией, сказал глава республики Сергей Аксенов.И подчеркнул, что Крымская весна изменила всех нас. "Испытания, которые мы проходим вместе, еще больше укрепили наше единство и убежденность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. Мы еще больше сплотились вокруг Президента. Еще лучше и яснее осознали личную ответственность каждого из нас за судьбу страны. Это выражается и в действительно всенародной поддержке СВО и наших воинов", – отметил глава республики.За 11 лет Крым прошел огромный путь возрождения и развития. Построены сотни новых объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения. Преображаются города и села, растет уровень жизни людей, перечислил руководитель региона.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что с подписанием договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов была восстановлена историческая справедливость, реализованы устремления нескольких поколений крымчан.Жители полуострова всегда будут благодарны за это решение стране и президенту, подчеркнул он. И отметил, что без готовности крымчан к быстрым, слаженным и решительным действиям, без массовой поддержки гражданами идеи возвращения в Россию никто бы жителям полуострова руку помощи не протянул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, владимир константинов, крым, россия, крымская весна, референдум, общество, праздники и памятные даты
Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова
Крымская весна изменила весь мир и открыла путь к воссоединению русских земель – Аксенов
08:22 18.03.2025 (обновлено: 08:28 18.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Благодаря единству народов полуострова и судьбоносным решениям президента РФ Владимира Путина день 18 марта 2014 года стал историческим. Договор о воссоединении Крыма с Россией, подписанный в этот день в Георгиевском зале Кремля, закрепил в правовом поле результаты референдума, на котором жители полуострова выразили свою волю. Об этом, поздравляя жителей региона с годовщиной воссоединения с Россией, сказал глава республики Сергей Аксенов.
"Крымская весна, как и весна климатическая, не могла не наступить. И она наступила, как только у людей появилась возможность самим определить свою судьбу. Она изменила и Крым, и Россию, и весь мир. Открыла путь к воссоединению русских земель", – сказал Аксенов.
И подчеркнул, что Крымская весна изменила всех нас. "Испытания, которые мы проходим вместе, еще больше укрепили наше единство и убежденность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. Мы еще больше сплотились вокруг Президента. Еще лучше и яснее осознали личную ответственность каждого из нас за судьбу страны. Это выражается и в действительно всенародной поддержке СВО и наших воинов", – отметил глава республики.
За 11 лет Крым прошел огромный путь возрождения и развития. Построены сотни новых объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения. Преображаются города и села, растет уровень жизни людей, перечислил руководитель региона.
"Все это, конечно, очень и очень важно. И все же мы шли в Россию не за материальными благами. История воссоединения Крыма с Россией – не о поисках выгоды и рая на земле. Эта история – о справедливости. О возвращении в отчий дом. О верности. О вечной любви к Родине", – подытожил Аксенов.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что с подписанием договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов была восстановлена историческая справедливость, реализованы устремления нескольких поколений крымчан.
"На многотысячном митинге "Мы вместе!" в Москве наш Президент Владимир Путин произнес слова, ставшие крылатыми: "После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию". И Россия стала гарантом свободного волеизъявления народов Крыма", – сказал Константинов.
Жители полуострова всегда будут благодарны за это решение стране и президенту, подчеркнул он. И отметил, что без готовности крымчан к быстрым, слаженным и решительным действиям, без массовой поддержки гражданами идеи возвращения в Россию никто бы жителям полуострова руку помощи не протянул.
"Крым был и остается форпостом Русского мира. Мы любим свою Родину и вместе пройдем через все испытания, продолжим вносить свой достойный вклад в ее развитие. С праздником, крымчане!" – подытожил Константинов.
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