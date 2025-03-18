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Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T10:06
2025-03-18T10:06
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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паромы и катера в севастополе, новости севастополя, севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе непогода остановила паром

10:06 18.03.2025
 
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"
В Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром Адмирал Лазарев
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Из-за плохой погоды паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" приостанавливает движение", – сказано в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.
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Паромы и катера в СевастополеНовости СевастополяСевастопольМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
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