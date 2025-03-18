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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T10:06
2025-03-18T10:06
2025-03-18T10:06
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе непогода остановила паром