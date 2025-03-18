https://crimea.ria.ru/20250318/v-rosatome-otsenili-ideyu-o-sovmestnom-s-ukrainoy-upravlenii-zaes-1145017366.html

В "Росатоме" оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС

В "Росатоме" оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.03.2025

В "Росатоме" оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T14:52

2025-03-18T14:52

2025-03-18T14:52

мнения

алексей лихачев

росатом

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", пишет РИА Новости.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее высказала мнение, что атомные технологии в руках киевского режима несут угрозу миру.В ночь с 13 на 14 февраля в крышу саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока ЧАЭС, врезался беспилотник. В Кремле это оценили как очередную провокацию накануне Мюнхенской конференции.По словам Захаровой, этот акт нельзя назвать случайностью, поскольку до этого попытки атаковать атомные объекты киевский режим предпринимал регулярно:– удар по градирне (башне охлаждения) Запорожской АЭС (ЗАЭС) 11 августа 2024 года;– признанное украинцами убийство начальника бюро пропусков ЗАЭС А.Ю.Короткого 4 октября 2024 года;– нападение на автомобили российских военных и сотрудников Секретариата МАГАТЭ при осуществлении ротации на ЗАЭС 10 декабря 2024 года;– срыв двух попыток ротаций специалистов Секретариата на ЗАЭС 5 и 12 февраля;– артиллерийский обстрел открытого распределительного устройства Запорожской теплоэлектростанции поздно вечером 13 февраля."Все это никак не получится списать на случайности или ошибки", – подчеркнула Захарова.14 февраля из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в пресс-службе станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭСНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии Чернобыля

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей лихачев, росатом, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, россия, украина