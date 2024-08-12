https://crimea.ria.ru/20240812/pozhar-v-gradirne-zaes---uchenyy-otsenil-veroyatnost-yadernogo-zarazheniya-1139535111.html

Пожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения

Пожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Пожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения

Угрозы ядерной аварии в связи с пожаром в градирной станции Запорожской АЭС нет, однако степень ущерба сложному оборудованию еще только предстоит оценить. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T12:46

2024-08-12T12:46

2024-08-12T12:46

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заэс (запорожская атомная электростанция)

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Угрозы ядерной аварии в связи с пожаром в градирной станции Запорожской АЭС нет, однако степень ущерба сложному оборудованию еще только предстоит оценить. Об этом РИА Новости Крым заявил доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского госуниверситета Юрий Браславский.Накануне в ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате изнутри выгорела градирня, сообщала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.При этом степень ущерба сложному оборудованию станции еще только предстоит определить специалистам, продолжает эксперт. После этого станет понятно, можно ли ее отремонтировать или предстоит строительство новой. По мнению Браславского, существует большая вероятность восстановления без перестройки объекта, поскольку основная часть конструкции - железобетон, который не горит. В целом, поскольку станция находится в режиме холодного останова, даже при самом пессимистическом сценарии история Чернобыльской АЭС не повторится, убежден ученый."Дело в том, что на ЧАЭС взорвался работающий реактор. Реакторы Запорожской станции находятся в холодном состоянии уже достаточно длительное время. Они не работают, в них нет давления и высокой температуры. В Чернобыле огромная территория подверглась заражению, потому что много дней радиоактивные элементы поднимались из разрушенного реактора под действием высокой температуры, и дальше ветром разносились по окрестности. Здесь такое невозможно", - констатирует специалист.Однако локальный эффект грязной бомбы с радиационным загрязнением территории в радиусе нескольких километров от станции все же вероятен - в гипотетическом случае многократных ударов ВСУ, чего, по мнению ученого, российская сторона не допустит.Киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира. Такое мнение ранее высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭСЭксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

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заэс (запорожская атомная электростанция), ядерная энергетика, безопасность, обстрелы всу, юрий браславский, севастопольский государственный университет (севгу), мнения, севастополь, крым