https://crimea.ria.ru/20250303/vodolazy-v-preddverii-sezona-nachali-proveryat-akvatoriyu-sevastopolya-1144606403.html

Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя

Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя

В Севастополе начали проверку основной части береговой линии в преддверии курортного сезона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T14:25

2025-03-03T14:25

2025-03-03T14:25

севастополь

новости севастополя

черное море

пляжи

михаил развожаев

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали проверку основной части береговой линии в преддверии курортного сезона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Также он добавил, что основные работы по уборке и вывозу загрязненного мазутом грунта завершены. Мониторинг всей береговой линии продолжается. Точечные выбросы мазута будет убирать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС.За все время работ на специализированную площадку вывезли 839 тонн загрязненного грунта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутаВ Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моряУникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моря

севастополь

черное море

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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