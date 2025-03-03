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Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя
Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя
В Севастополе начали проверку основной части береговой линии в преддверии курортного сезона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:25
2025-03-03T14:25
севастополь
новости севастополя
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пляжи
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали проверку основной части береговой линии в преддверии курортного сезона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Также он добавил, что основные работы по уборке и вывозу загрязненного мазутом грунта завершены. Мониторинг всей береговой линии продолжается. Точечные выбросы мазута будет убирать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС.За все время работ на специализированную площадку вывезли 839 тонн загрязненного грунта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазутаВ Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моряУникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моря
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севастополь, новости севастополя, черное море, пляжи, михаил развожаев, крым
Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя

В Севастополе начали обследовать береговую черту и морское дно в преддверии сезона

14:25 03.03.2025
 
© МЧС Республики КрымВодолазные работы
Водолазные работы
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали проверку основной части береговой линии в преддверии курортного сезона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 1 марта водолазы ГУ МЧС России по Севастополю и Спасательная служба Севастополя начали обследовать береговую черту и морское дно на Золотом и Серебряном пляжах. На этой неделе специалисты планируют завершить проверку основной части береговой линии", – сообщил Развожаев.
Также он добавил, что основные работы по уборке и вывозу загрязненного мазутом грунта завершены. Мониторинг всей береговой линии продолжается. Точечные выбросы мазута будет убирать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС.
За все время работ на специализированную площадку вывезли 839 тонн загрязненного грунта.
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СевастопольНовости СевастополяЧерное мореПляжиМихаил РазвожаевКрым
 
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