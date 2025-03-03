https://crimea.ria.ru/20250303/v-sevastopole-iz-za-orvi-na-distant-perevedut-esche-dve-shkoly-1144606003.html

В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы

В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы

Правительство Севастополя приняло о переводе на дистанционное обучение еще двух школ города. Такие меры необходимы из-за сложившейся эпидемиологической... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T14:02

2025-03-03T14:02

2025-03-03T14:25

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло о переводе на дистанционное обучение еще двух школ города. Такие меры необходимы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.В настоящее время в дистанционном формате занимаются 19 школ города. Но уже в среду, 5 марта, четыре школы, которые с прошлой недели работали дистанционно, вернутся к обычному режиму работы.По словам Кривоноса, в городе наблюдается общая тенденция к снижению заболеваемости."Количество обращений в учреждения здравоохранения у нас немного уменьшилось. Мы видим динамику потому, что вовремя разобщили ребят, вовремя приняли решение, что позволило снизить рост заболеваемости", – подытожил директор департамента.В середине прошлой недели четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим, также сообщалось о том, что еще 14 также готовятся перейти на удаленный формат работы. Кроме того, порядка 200 классов в Севастополе находилось в режиме карантина с дистанционной формой обучения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи закрывают школы на карантин – данные РоспотребнадзораТемпература 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой"Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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