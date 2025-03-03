https://crimea.ria.ru/20250303/v-sevastopole-iz-za-orvi-na-distant-perevedut-esche-dve-shkoly-1144606003.html
В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
Правительство Севастополя приняло о переводе на дистанционное обучение еще двух школ города. Такие меры необходимы из-за сложившейся эпидемиологической... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:02
2025-03-03T14:02
2025-03-03T14:25
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло о переводе на дистанционное обучение еще двух школ города. Такие меры необходимы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.В настоящее время в дистанционном формате занимаются 19 школ города. Но уже в среду, 5 марта, четыре школы, которые с прошлой недели работали дистанционно, вернутся к обычному режиму работы.По словам Кривоноса, в городе наблюдается общая тенденция к снижению заболеваемости."Количество обращений в учреждения здравоохранения у нас немного уменьшилось. Мы видим динамику потому, что вовремя разобщили ребят, вовремя приняли решение, что позволило снизить рост заболеваемости", – подытожил директор департамента.В середине прошлой недели четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим, также сообщалось о том, что еще 14 также готовятся перейти на удаленный формат работы. Кроме того, порядка 200 классов в Севастополе находилось в режиме карантина с дистанционной формой обучения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи закрывают школы на карантин – данные РоспотребнадзораТемпература 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой"Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, орви, школа, дистант, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
14:02 03.03.2025 (обновлено: 14:25 03.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло о переводе на дистанционное обучение еще двух школ города. Такие меры необходимы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
"По состоянию на сегодняшний день принято решение о переводе на дистанционное обучение еще двух севастопольских школ – 14-й и 23-й", - сказал он.
В настоящее время в дистанционном формате занимаются 19 школ города. Но уже в среду, 5 марта, четыре школы, которые с прошлой недели работали дистанционно, вернутся к обычному режиму работы.
По словам Кривоноса, в городе наблюдается общая тенденция к снижению заболеваемости.
"Количество обращений в учреждения здравоохранения у нас немного уменьшилось. Мы видим динамику потому, что вовремя разобщили ребят, вовремя приняли решение, что позволило снизить рост заболеваемости", – подытожил директор департамента.
В середине прошлой недели четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим
, также сообщалось о том, что еще 14 также готовятся перейти на удаленный формат работы. Кроме того, порядка 200 классов
в Севастополе находилось в режиме карантина с дистанционной формой обучения.
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