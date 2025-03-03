https://crimea.ria.ru/20250303/vnimanie-vsem-v-sevastopole-zapustyat-sireny-i-perekhvatyat-teleefir-1144611081.html

Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир

Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир

В Севастополе в среду пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T16:22

2025-03-03T16:22

2025-03-03T16:36

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безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

проверка систем оповещения

системы оповещения

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он предупредил, что в период с 10.30 до 12.00 будут включены сирены и средства уличной звукофикации, также будет передано текстовое сообщение по телевизионным каналам и при помощи смс-информирования. Он призвал жителей и гостей города не паниковать и рассказал, как отличить учебную тревогу от настоящей — на случай, если в этот день будут атаки со стороны ВСУ.Развожаев сообщил, что в 2024 году в Севастополе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.Как сообщалось, 5 марта в Крыму состоится комплексная проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения электросирен, но с использованием оконечных устройств оповещения и передачей голосового сообщения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без сирен, но с громкоговорителями: в Крыму проверят систему оповещенияСистемы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, проверка систем оповещения, системы оповещения, михаил развожаев