Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
В Севастополе проверят экстренное оповещение людей с включением сирен и перехватом эфира
16:22 03.03.2025 (обновлено: 16:36 03.03.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он предупредил, что в период с 10.30 до 12.00 будут включены сирены и средства уличной звукофикации, также будет передано текстовое сообщение по телевизионным каналам и при помощи смс-информирования. Он призвал жителей и гостей города не паниковать и рассказал, как отличить учебную тревогу от настоящей — на случай, если в этот день будут атаки со стороны ВСУ.
- —Учебная подача сигнала "Внимание всем!" будет длиться только 3 минуты — в промежуток с 10:40 до 10:43
- —С 10:43 до 10:44 на телеканалах произойдет перехват эфира и появится сообщение с текстом "Техническая проверка системы оповещения!"
- —С 10:45 до 10:55 будут запущены сообщения о проводимой проверке по сетям проводного радиовещания и смс-информирование.
Развожаев сообщил, что в 2024 году в Севастополе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.
"Мероприятие проводится в рамках федерального законодательства для оценки эффективности проведенной работы по расширению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения", - заключил он.
Как сообщалось, 5 марта в Крыму состоится комплексная проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения электросирен, но с использованием оконечных устройств оповещения и передачей голосового сообщения.
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