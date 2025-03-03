Рейтинг@Mail.ru
Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/vnimanie-vsem-v-sevastopole-zapustyat-sireny-i-perekhvatyat-teleefir-1144611081.html
Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
В Севастополе в среду пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T16:22
2025-03-03T16:36
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
проверка систем оповещения
системы оповещения
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/04/1135399019_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8c5d12c7661d66702a3fd30ccfa99b4d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он предупредил, что в период с 10.30 до 12.00 будут включены сирены и средства уличной звукофикации, также будет передано текстовое сообщение по телевизионным каналам и при помощи смс-информирования. Он призвал жителей и гостей города не паниковать и рассказал, как отличить учебную тревогу от настоящей — на случай, если в этот день будут атаки со стороны ВСУ.Развожаев сообщил, что в 2024 году в Севастополе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.Как сообщалось, 5 марта в Крыму состоится комплексная проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения электросирен, но с использованием оконечных устройств оповещения и передачей голосового сообщения. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без сирен, но с громкоговорителями: в Крыму проверят систему оповещенияСистемы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/04/1135399019_142:0:1102:720_1920x0_80_0_0_f81e98b7d1b3177d9bc3f9f6408ea4e1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, проверка систем оповещения, системы оповещения, михаил развожаев
Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир

В Севастополе проверят экстренное оповещение людей с включением сирен и перехватом эфира

16:22 03.03.2025 (обновлено: 16:36 03.03.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с включением сигнала "Внимание всем!". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он предупредил, что в период с 10.30 до 12.00 будут включены сирены и средства уличной звукофикации, также будет передано текстовое сообщение по телевизионным каналам и при помощи смс-информирования. Он призвал жителей и гостей города не паниковать и рассказал, как отличить учебную тревогу от настоящей — на случай, если в этот день будут атаки со стороны ВСУ.
  • Учебная подача сигнала "Внимание всем!" будет длиться только 3 минуты — в промежуток с 10:40 до 10:43
  • С 10:43 до 10:44 на телеканалах произойдет перехват эфира и появится сообщение с текстом "Техническая проверка системы оповещения!"
  • С 10:45 до 10:55 будут запущены сообщения о проводимой проверке по сетям проводного радиовещания и смс-информирование.
Развожаев сообщил, что в 2024 году в Севастополе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.
"Мероприятие проводится в рамках федерального законодательства для оценки эффективности проведенной работы по расширению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения", - заключил он.
Как сообщалось, 5 марта в Крыму состоится комплексная проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения электросирен, но с использованием оконечных устройств оповещения и передачей голосового сообщения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Без сирен, но с громкоговорителями: в Крыму проверят систему оповещения
Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма
Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
 
КрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаПроверка систем оповещенияСистемы оповещенияМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза
16:52В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
16:41Владимир Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда
16:22Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
16:16Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
15:43В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
15:16Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня
14:53Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей
14:48Бои в Курской области – что произошло за сутки
14:40Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
14:25Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя
14:20На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
14:11В России проиндексируют социальные пенсии
14:02В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
13:39Новости СВО: армия России продвинулась вперед на трех направлениях
13:26Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма
13:14Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии
12:40В Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского
12:33Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина
12:17Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя
Лента новостейМолния