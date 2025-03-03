https://crimea.ria.ru/20250303/na-kubani-bespilotnik-upal-ryadom-s-chastnym-domom-1144606888.html

На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом

На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом - РИА Новости Крым, 03.03.2025

На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом

Упавший беспилотник обнаружили пред частным домом в Абинске Краснодарского края, территорию оцепили. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T14:20

2025-03-03T14:20

2025-03-03T14:20

беспилотник (бпла, дрон)

краснодарский край

новости

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Упавший беспилотник обнаружили пред частным домом в Абинске Краснодарского края, территорию оцепили. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По предварительным данным, упавший беспилотник без взрывоопасной части. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.ВСУ атаковали три российских регионаДрон ВСУ атаковал авто в Новой КаховкеНад Крымом сбили 11 беспилотников

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, новости, происшествия, кубань