Рейтинг@Mail.ru
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/na-kubani-bespilotnik-upal-ryadom-s-chastnym-domom-1144606888.html
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом - РИА Новости Крым, 03.03.2025
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
Упавший беспилотник обнаружили пред частным домом в Абинске Краснодарского края, территорию оцепили. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:20
2025-03-03T14:20
беспилотник (бпла, дрон)
краснодарский край
новости
происшествия
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144606773_0:532:960:1072_1920x0_80_0_0_dce7ed0380d4db38c72509fe0c279784.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Упавший беспилотник обнаружили пред частным домом в Абинске Краснодарского края, территорию оцепили. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По предварительным данным, упавший беспилотник без взрывоопасной части. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.ВСУ атаковали три российских регионаДрон ВСУ атаковал авто в Новой КаховкеНад Крымом сбили 11 беспилотников
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144606773_0:442:960:1162_1920x0_80_0_0_ed7c1b1053cd2b9194c769fff09319da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, новости, происшествия, кубань
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом

В Краснодарском крае беспилотник упал рядом с частным домом

14:20 03.03.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайНа Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Упавший беспилотник обнаружили пред частным домом в Абинске Краснодарского края, территорию оцепили. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, упавший беспилотник без взрывоопасной части. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ атаковали три российских региона
Дрон ВСУ атаковал авто в Новой Каховке
Над Крымом сбили 11 беспилотников
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Краснодарский крайНовостиПроисшествияКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя
14:20На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
14:11В России проиндексируют социальные пенсии
14:02В Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
13:39Новости СВО: армия России продвинулась вперед на трех направлениях
13:26Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма
13:14Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии
12:40В Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского
12:33Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина
12:17Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя
12:07Керчь под снегом - ситуация на дорогах города
11:50Суд назначил дату рассмотрения дела о покушении на Аксенова
11:36Без сирен, но с громкоговорителями: в Крыму проверят систему оповещения
11:32Пожар на нефтезаводе в Уфе потушили
11:15Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области
11:00В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружков
10:52В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков
10:40Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация
10:25В Севастополе вспыхнул деревянный частный дом – пострадала женщина
10:05В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме
Лента новостейМолния