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На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом - РИА Новости Крым, 03.03.2025
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
Упавший беспилотник обнаружили пред частным домом в Абинске Краснодарского края, территорию оцепили. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:20
2025-03-03T14:20
2025-03-03T14:20
беспилотник (бпла, дрон)
краснодарский край
новости
происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Упавший беспилотник обнаружили пред частным домом в Абинске Краснодарского края, территорию оцепили. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По предварительным данным, упавший беспилотник без взрывоопасной части. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.ВСУ атаковали три российских регионаДрон ВСУ атаковал авто в Новой КаховкеНад Крымом сбили 11 беспилотников
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, новости, происшествия, кубань
На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
В Краснодарском крае беспилотник упал рядом с частным домом