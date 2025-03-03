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Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским
Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским
Президент США Дональд Трамп может возобновить переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но лишь при условии, что тот... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T17:40
2025-03-03T18:12
белый дом
новости
дональд трамп
украина
переговоры
редкоземельные металлы
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может возобновить переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но лишь при условии, что тот изменит свою позицию. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.При этом в администрации Трампа убеждены, что Зеленский упустил шанс заключить важное соглашение с американской стороной по природным ресурсам."Зеленский мог бы покинуть Белый дом в пятницу, заключив сделку, которая экономически связала бы США и Украину на целое поколение. Но он этого не сделал", – подчеркнул Уолтц.Более того, в Белом доме считают, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, пытаясь пересмотреть условия сделки. Как отметил Уолтц, "большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля", тогда как Зеленский не единожды провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть договоренности.По мнению Уолтца, если конфликт на Украине будет продолжаться "в духе Первой мировой войны", то это ни к чему не приведет, кроме катастрофических последствий. Вашингтон не видит со стороны Киева готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию, даже к временному прекращению огня с Россией, считает Уолтц.Также он отметил, что затягивание конфликта на Украине – это не тот сценарий, который устраивает Вашингтон.Ранее в Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Киев испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАЗеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
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РИА Новости Крым
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белый дом, новости, дональд трамп, украина, переговоры, редкоземельные металлы, владимир зеленский
Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским

Переговоры США с Зеленским по ресурсам могут возобновиться в случае изменения его позиции

17:40 03.03.2025 (обновлено: 18:12 03.03.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБелый Дом в Вашингтоне
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может возобновить переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским по природным ресурсам, но лишь при условии, что тот изменит свою позицию. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба," – цитирует Уолтца РИА Новости.

При этом в администрации Трампа убеждены, что Зеленский упустил шанс заключить важное соглашение с американской стороной по природным ресурсам.
"Зеленский мог бы покинуть Белый дом в пятницу, заключив сделку, которая экономически связала бы США и Украину на целое поколение. Но он этого не сделал", – подчеркнул Уолтц.
Более того, в Белом доме считают, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с США, пытаясь пересмотреть условия сделки. Как отметил Уолтц, "большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля", тогда как Зеленский не единожды провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть договоренности.
По мнению Уолтца, если конфликт на Украине будет продолжаться "в духе Первой мировой войны", то это ни к чему не приведет, кроме катастрофических последствий. Вашингтон не видит со стороны Киева готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию, даже к временному прекращению огня с Россией, считает Уолтц.
"Чего у нас сейчас нет, так это заявления... Зеленского: "Я готов предпринять необходимые шаги, провести необходимые переговоры и пойти на необходимые компромиссы, чтобы прекратить военные действия, перейти к прекращению огня". К какому-то варианту – на один месяц, две недели, прекратить дальнобойные удары с обеих сторон", – сказал Уолтц журналистам.
Также он отметил, что затягивание конфликта на Украине – это не тот сценарий, который устраивает Вашингтон.
Ранее в Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
Киев испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.
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Белый домНовостиДональд ТрампУкраинаПереговорыРедкоземельные металлыВладимир Зеленский
 
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