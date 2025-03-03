https://crimea.ria.ru/20250303/blogera-blinovskuyu-prigovorili-k-pyati-godam-kolonii-1144607141.html

Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую к пяти годам общего режима по делу об уклонении от уплаты... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T14:40

2025-03-03T14:40

2025-03-03T14:40

елена блиновская

приговор

налоги

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144244786_0:0:1066:600_1920x0_80_0_0_2bf38fe0a4b2142bdf57ec6f36f688c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Савеловский суд Москвы приговорил блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую к пяти годам общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, сообщает РИА Новости.Уточняется, что Блиновская признана виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом она освобождена от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Имущество блогера взыскано в доход государства.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской в размере 587,6 миллиона рублей.Блогер Елена Блиновская известна как организатор марафонов по исполнению желаний, за что ее прозвали "королевой марафонов". В апреле 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию и предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей. Судебный процесс над блогером начался в конце августа 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоитКак обезопасить себя от коучей-обманщиков в ИнтернетеМошенники придумали фейковый сайт для обмана студентов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена блиновская, приговор, налоги, новости, россия