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Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую к пяти годам общего режима по делу об уклонении от уплаты... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:40
2025-03-03T14:40
елена блиновская
приговор
налоги
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Савеловский суд Москвы приговорил блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую к пяти годам общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, сообщает РИА Новости.Уточняется, что Блиновская признана виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом она освобождена от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Имущество блогера взыскано в доход государства.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской в размере 587,6 миллиона рублей.Блогер Елена Блиновская известна как организатор марафонов по исполнению желаний, за что ее прозвали "королевой марафонов". В апреле 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию и предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей. Судебный процесс над блогером начался в конце августа 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоитКак обезопасить себя от коучей-обманщиков в ИнтернетеМошенники придумали фейковый сайт для обмана студентов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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елена блиновская, приговор, налоги, новости, россия
Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии и взыскал с нее 587 млн рублей

14:40 03.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСуд по делу блогера Е. Блиновской
Суд по делу блогера Е. Блиновской - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Савеловский суд Москвы приговорил блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую к пяти годам общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, сообщает РИА Новости.
"Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в судебном вердикте.
Уточняется, что Блиновская признана виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом она освобождена от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.
Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Имущество блогера взыскано в доход государства.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской в размере 587,6 миллиона рублей.
Блогер Елена Блиновская известна как организатор марафонов по исполнению желаний, за что ее прозвали "королевой марафонов". В апреле 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию и предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей. Судебный процесс над блогером начался в конце августа 2024 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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