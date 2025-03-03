https://crimea.ria.ru/20250303/otmechen-rost-orvi-situatsiya-s-zabolevshimi-v-krymu-i-sevastopole-1144614190.html

Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе

Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе отсечен рост заболеваемости ОРВИ: в Крыму зарегистрировано 18375 заболевших, а в Севастополе заболело респираторными инфекциями 7000... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T18:10

2025-03-03T18:10

2025-03-03T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе отсечен рост заболеваемости ОРВИ: в Крыму зарегистрировано 18375 заболевших, а в Севастополе заболело респираторными инфекциями 7000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.Сколько заболевших ОРВИ"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 18375 заболевших, показатель на 10 тысяч/населения 96,2. Удельный вес детей в общей структуре заболеваемости составил – 47,6%", – говорится в сообщении.За этот же период в Севастополе заболели респираторными инфекциями 7000 человек.Специалисты отмечают, что заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также, отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.Школы переходят на дистантПо информации Роспотребнадзора, в Крыму за неделю в 132 школах на дистанционном обучении находилось 788 классов, в 84 детских садах из-за большого числа заболевших закрыли 225 групп. Полностью на дистанционном обучении находилось 42 школы."В Севастополе в 39 школах на дистанционном обучении находилось 302 класса. Были закрыты 23 группы в 14 дошкольных образовательных организациях. Полностью на дистанционном обучении находилось 19 школ", – говорится в сообщении.Ранее в понедельник правительство Севастополя приняло решение о переводе на дистанционное обучение еще двух школ города. Такие меры необходимы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.В середине прошлой недели четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим, также сообщалось о том, что еще 14 также готовятся перейти на удаленный формат работы. Кроме того, порядка 200 классов в Севастополе находилось в режиме карантина с дистанционной формой обучения. Ранее о том, что в Крыму растет уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, на дистанционное обучение переведено 10 школ и 358 классов, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь. Также в Керчи закрывают школы из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИТемпература 40: в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой"Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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