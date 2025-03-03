https://crimea.ria.ru/20250303/boi-v-kurskoy-oblasti--chto-proizoshlo-za-sutki-1144607299.html
Бои в Курской области – что произошло за сутки
Бои в Курской области – что произошло за сутки - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Бои в Курской области – что произошло за сутки
Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад и двух полков ВСУ в районах 14-ти населенных пунктов,... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:48
2025-03-03T14:48
2025-03-03T14:48
подлодка "курск"
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад и двух полков ВСУ в районах 14-ти населенных пунктов, в том числе города Суджа. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, формирования противника потерпели поражения в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерий Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 13-ти населенных пунктов Курской области и шести сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки.12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 253 бронетранспортера, 2119 боевых бронированных машин и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской областиВ Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛАЕще два села в Донбассе перешли под контроль России
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РИА Новости Крым
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подлодка "курск", ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
Бои в Курской области – что произошло за сутки
Армия России нанесла поражение формированиями 13-ти бригад и полков ВСУ в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад и двух полков ВСУ в районах 14-ти населенных пунктов, в том числе города Суджа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, формирования противника потерпели поражения в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерий Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 13-ти населенных пунктов Курской области и шести сел Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки.
12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 253 бронетранспортера, 2119 боевых бронированных машин и другую технику.
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