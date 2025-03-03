https://crimea.ria.ru/20250303/boi-v-kurskoy-oblasti--chto-proizoshlo-za-sutki-1144607299.html

Бои в Курской области – что произошло за сутки

Бои в Курской области – что произошло за сутки - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Бои в Курской области – что произошло за сутки

Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад и двух полков ВСУ в районах 14-ти населенных пунктов,... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T14:48

2025-03-03T14:48

2025-03-03T14:48

подлодка "курск"

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад и двух полков ВСУ в районах 14-ти населенных пунктов, в том числе города Суджа. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, формирования противника потерпели поражения в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерий Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 13-ти населенных пунктов Курской области и шести сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки.12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 253 бронетранспортера, 2119 боевых бронированных машин и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской областиВ Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛАЕще два села в Донбассе перешли под контроль России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подлодка "курск", ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу