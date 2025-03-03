https://crimea.ria.ru/20250303/v-rossii-proindeksiruyut-sotsialnye-pensii-1144606548.html
В России проиндексируют социальные пенсии
В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В России проиндексируют социальные пенсии
В России проиндексируют социальные пенсии - с 1 апреля они вырастут на 14,75 процента. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T14:11
2025-03-03T14:11
2025-03-03T14:11
социальная пенсия
пенсия
антон котяков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В России проиндексируют социальные пенсии - с 1 апреля они вырастут на 14,75 процента. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете, сообщает РИА Новости.Этот вид социальной поддержки получают граждане, не имеющие достаточного подтвержденного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и гражданам, потерявшим кормильца.Всего в России социальную пенсию получают около 3,5 миллионов человек, еще около семисот тысяч граждан являются получателями пенсионного обеспечения.Среди них:- ветераны Великой Отечественной войны;- лица, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";- пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей;- работники летно-испытательного состава.В Крыму гарантированные меры социальной поддержки от государства получают более пятисот тысяч человек, сообщили в отделении СФР по Крыму. В 2025 году в республике будет произведена индексация страховых пенсий и социальных пособий на 9,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал: на что его потратили семьи в КрымуВ Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми
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социальная пенсия, пенсия, антон котяков, минтруд рф, новости, россия
В России проиндексируют социальные пенсии
В России почти на 15% повысятся социальные пенсии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В России проиндексируют социальные пенсии - с 1 апреля они вырастут на 14,75 процента. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете, сообщает РИА Новости.
Итоговая сумма для разных категорий получателей будет отличаться. Как сообщил агентству глава Минтруда Антон Котяков, после индексации повысятся доходы более чем у 4,2 миллиона россиян. На это из федерального бюджета выделено 85 миллиардов рублей.
Этот вид социальной поддержки получают граждане, не имеющие достаточного подтвержденного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и гражданам, потерявшим кормильца.
Всего в России социальную пенсию получают около 3,5 миллионов человек, еще около семисот тысяч граждан являются получателями пенсионного обеспечения.
- ветераны Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
- пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей;
- работники летно-испытательного состава.
В Крыму гарантированные меры социальной поддержки от государства получают
более пятисот тысяч человек, сообщили в отделении СФР по Крыму. В 2025 году в республике будет произведена индексация
страховых пенсий и социальных пособий на 9,5%.
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