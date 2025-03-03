https://crimea.ria.ru/20250303/v-rossii-proindeksiruyut-sotsialnye-pensii-1144606548.html

В России проиндексируют социальные пенсии

В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В России проиндексируют социальные пенсии

В России проиндексируют социальные пенсии - с 1 апреля они вырастут на 14,75 процента. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T14:11

2025-03-03T14:11

2025-03-03T14:11

социальная пенсия

пенсия

антон котяков

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новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В России проиндексируют социальные пенсии - с 1 апреля они вырастут на 14,75 процента. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете, сообщает РИА Новости.Этот вид социальной поддержки получают граждане, не имеющие достаточного подтвержденного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и гражданам, потерявшим кормильца.Всего в России социальную пенсию получают около 3,5 миллионов человек, еще около семисот тысяч граждан являются получателями пенсионного обеспечения.Среди них:- ветераны Великой Отечественной войны;- лица, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";- пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей;- работники летно-испытательного состава.В Крыму гарантированные меры социальной поддержки от государства получают более пятисот тысяч человек, сообщили в отделении СФР по Крыму. В 2025 году в республике будет произведена индексация страховых пенсий и социальных пособий на 9,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал: на что его потратили семьи в КрымуВ Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальная пенсия, пенсия, антон котяков, минтруд рф, новости, россия