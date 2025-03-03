Рейтинг@Mail.ru
Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/bilety-dlya-detey-na-poezda-po-rossii-kruglogodichno-budut-s-50-skidkoy-1144616959.html
Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой
Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой
В России детям до 18 лет планируют разрешить круглогодично путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%, соответствующий законопроект разработан РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T17:48
2025-03-03T17:45
крым
новости
россия
поезд
поезд "таврия"
роман старовойт
российские железные дороги (ржд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076164_0:130:1281:850_1920x0_80_0_0_a516659f3ec8e0c3f4872024c6138a4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В России детям до 18 лет планируют разрешить круглогодично путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%, соответствующий законопроект разработан Минтрансом и внесен в правительство. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.По его словам, по инфраструктуре "РЖД" в 2024 году отправлено порядка 1,3 млрд человек, из них в поездах дальнего следования – более 127 млн пассажиров, в пригородном – порядка 1,2 млрд. Это рекордные цифры, отметил Старовойт.Ранее правительство РФ утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Остальные способы посадки также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаВ Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионыВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076164_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_5242257920a2197b3f2641650ca00529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, россия, поезд, поезд "таврия", роман старовойт, российские железные дороги (ржд)
Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой

В России дети смогут получить круглогодичную скидку 50% на проезд в поездах

17:48 03.03.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В России детям до 18 лет планируют разрешить круглогодично путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%, соответствующий законопроект разработан Минтрансом и внесен в правительство. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
"Минтрансом России разработан и внесен в правительство проект постановления о предоставлении круглогодичной льготы в размере 50% от взрослого тарифа на проезд детям железнодорожным транспортом в дальнем следовании", – сообщил Роман Старовойт.
По его словам, по инфраструктуре "РЖД" в 2024 году отправлено порядка 1,3 млрд человек, из них в поездах дальнего следования – более 127 млн пассажиров, в пригородном – порядка 1,2 млрд. Это рекордные цифры, отметил Старовойт.
Ранее правительство РФ утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Остальные способы посадки также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта
В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
В России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд
 
КрымНовостиРоссияПоездПоезд "Таврия"Роман СтаровойтРоссийские железные дороги (РЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу
19:15Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
18:52Истинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперации
18:31Сергея Карякина на Украине лишили звания мастера спорта
18:10Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе
17:48Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой
17:40Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским
17:24Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
17:02Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза
16:52В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
16:41Владимир Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда
16:22Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
16:16Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
15:43В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
15:16Самозапрет на кредиты установили около 1,7 млн россиян за два дня
14:53Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей
14:48Бои в Курской области – что произошло за сутки
14:40Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
14:25Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию Севастополя
14:20На Кубани беспилотник упал рядом с частным домом
Лента новостейМолния