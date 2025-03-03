https://crimea.ria.ru/20250303/bilety-dlya-detey-na-poezda-po-rossii-kruglogodichno-budut-s-50-skidkoy-1144616959.html

Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой

Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой

В России детям до 18 лет планируют разрешить круглогодично путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%, соответствующий законопроект разработан РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T17:48

2025-03-03T17:48

2025-03-03T17:45

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поезд "таврия"

роман старовойт

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В России детям до 18 лет планируют разрешить круглогодично путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%, соответствующий законопроект разработан Минтрансом и внесен в правительство. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.По его словам, по инфраструктуре "РЖД" в 2024 году отправлено порядка 1,3 млрд человек, из них в поездах дальнего следования – более 127 млн пассажиров, в пригородном – порядка 1,2 млрд. Это рекордные цифры, отметил Старовойт.Ранее правительство РФ утвердило применение биометрии для посадки на поезд. Остальные способы посадки также сохраняются. Новый сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Предполагается, что закрытое его тестирование будет проходить в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаВ Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионыВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, россия, поезд, поезд "таврия", роман старовойт, российские железные дороги (ржд)