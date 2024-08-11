https://crimea.ria.ru/20240811/kiev-prinyalsya-za-yadernyy-terror-kontinenta--mid-ob-atake-po-zaes-1139524216.html

Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку боевиков Киева на Запорожскую АЭС "ядерным террором континента". РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T22:45

2024-08-11T22:45

2024-08-11T22:46

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

магатэ

рафаэль гросси

обстрелы всу

украина

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку боевиков Киева на Запорожскую АЭС "ядерным террором континента".В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, на данный момент угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.Захарова также поинтересовалась, стоит ли в этот раз ожидать реакции от контролирующих органов ООН."Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - вопросила она.9 июля ВСУ в очередной раз атаковали Энергодар. Город оказался частично обесточен. При этом ситуация на ЗАЭС нормальная, прилетов по станции не было, сообщила директор по коммуникациям атомной электростанции Евгения Яшина.В начале июля украинские войска обстреляли подстанцию "Радуга" Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. В результате ранения получили восемь сотрудников станции.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20240416/zapad-vzvodit-kurok-chego-dobilsya-kiev-obstrelami-zaes-1136593195.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

украина

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, магатэ, рафаэль гросси, обстрелы всу, украина, ядерная энергетика, новости