https://crimea.ria.ru/20250331/milliardy-vnebyudzhetnykh-investitsiy-v-krym--kuda-poshli-sredstva-1145345279.html

Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства

Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства

Крым и другие регионы юга Росси получили 236 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций в рамках программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T20:33

2025-03-31T20:33

2025-03-31T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым и другие регионы юга Росси получили 236 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций в рамках программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.Всего, по его словам, для Южного федерального округа одобрены средства инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов для реализации 139 проектов и мероприятий. Вице-премьер уточнил, что речь идет, в частности, о Крыме."Это крупный транспортно-логистический хаб, здесь развитое сельское хозяйство, строительный сектор и, конечно, туризм. Кроме этого, там сосредоточен целый ряд городов-героев и городов воинской славы, жители которых проявили героизм и мужество в защите нашей Родины в Великой Отечественной войне – Керчь, Новороссийск, Севастополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог, Калач-на-Дону, Феодосия, Анапа, Туапсе", – перечислил вице-премьер.Со ссылкой на первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина уточняется, что в округе уже завершено 89 мероприятий по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры. В частности, реконструирована подстанция "Северная" с установкой силовых трансформаторов в Симферополе. Среди крупных проектов, находящихся в работе, улично-дорожная сеть в Крыму общей протяженностью 2,5 километра.Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры, сообщил ранее Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развития22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и СевастополяКрым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой – Хуснуллин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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