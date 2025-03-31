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Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства
Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства
Крым и другие регионы юга Росси получили 236 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций в рамках программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T20:33
2025-03-31T20:33
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым и другие регионы юга Росси получили 236 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций в рамках программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.Всего, по его словам, для Южного федерального округа одобрены средства инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов для реализации 139 проектов и мероприятий. Вице-премьер уточнил, что речь идет, в частности, о Крыме."Это крупный транспортно-логистический хаб, здесь развитое сельское хозяйство, строительный сектор и, конечно, туризм. Кроме этого, там сосредоточен целый ряд городов-героев и городов воинской славы, жители которых проявили героизм и мужество в защите нашей Родины в Великой Отечественной войне – Керчь, Новороссийск, Севастополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог, Калач-на-Дону, Феодосия, Анапа, Туапсе", – перечислил вице-премьер.Со ссылкой на первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина уточняется, что в округе уже завершено 89 мероприятий по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры. В частности, реконструирована подстанция "Северная" с установкой силовых трансформаторов в Симферополе. Среди крупных проектов, находящихся в работе, улично-дорожная сеть в Крыму общей протяженностью 2,5 километра.Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры, сообщил ранее Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развития22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и СевастополяКрым и аэропорт Пулково свяжут скоростной трассой – Хуснуллин
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Новости
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, правительство россии, новости, новости крыма, инвестиции, крым, юфо, благоустройство
Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства

Крым и регионы юга России получили 236 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций

20:33 31.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым и другие регионы юга Росси получили 236 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций в рамках программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

"Благодаря уже реализованным проектам в рамках инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов на юге страны уже введено более 2,6 млн кв. м. жилья, создано порядка 9,5 тыс. рабочих мест и привлечено свыше 236 млрд рублей внебюджетных инвестиций", – цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.

Всего, по его словам, для Южного федерального округа одобрены средства инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов для реализации 139 проектов и мероприятий. Вице-премьер уточнил, что речь идет, в частности, о Крыме.
"Это крупный транспортно-логистический хаб, здесь развитое сельское хозяйство, строительный сектор и, конечно, туризм. Кроме этого, там сосредоточен целый ряд городов-героев и городов воинской славы, жители которых проявили героизм и мужество в защите нашей Родины в Великой Отечественной войне – Керчь, Новороссийск, Севастополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог, Калач-на-Дону, Феодосия, Анапа, Туапсе", – перечислил вице-премьер.
Со ссылкой на первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина уточняется, что в округе уже завершено 89 мероприятий по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры. В частности, реконструирована подстанция "Северная" с установкой силовых трансформаторов в Симферополе. Среди крупных проектов, находящихся в работе, улично-дорожная сеть в Крыму общей протяженностью 2,5 километра.
Крым и Севастополь за 11 лет получили более 700 новых объектов в рамках развития жилищной, дорожной и социальной инфраструктуры, сообщил ранее Хуснуллин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Марат ХуснуллинПравительство РоссииНовостиНовости КрымаИнвестицииКрымЮФОБлагоустройство
 
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