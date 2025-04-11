https://crimea.ria.ru/20250411/poezda-iz-kryma-poydut-v-severnuyu-osetiyu-i-kabardino-balkariyu-1145591210.html
Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию
Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию
Пассажирский поезд "Таврия" будет ходить по маршруту Владикавказ – Симферополь". Об этом сообщили в Тelegram-канале компании-перевозчика, отметив, что продажи... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T11:28
2025-04-11T11:28
2025-04-11T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд "Таврия" будет ходить по маршруту Владикавказ – Симферополь". Об этом сообщили в Тelegram-канале компании-перевозчика, отметив, что продажи открываются сегодня.Станция находится всего в пяти километрах от аэропорта, уточнили в пресс-службе.По информации перевозчика, поезд будет ходить один раз в четыре дня. В первый рейс из Владикавказа отправится 30 апреля в 7:30 и прибудет в Симферополь на следующий день в 8:50. Из крымской столицы в первый рейс состав отправится 28 апреля в 20:30, прибытие во Владикавказ 29 апреля в 19:13.Кроме того, поезд будет ходить через Тамань, Краснодар и Минеральные Воды.Ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщали, что сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.Как заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Известиям", к запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поездаПо Крыму за три месяца перевезли больше 2 млн пассажиров – КЖДВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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российские железные дороги (ржд), новости крыма, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, новости, кабардино-балкария, северная осетия
Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию
Пассажирский поезд "Таврия" будет ходить по маршруту Владикавказ – Симферополь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд "Таврия" будет ходить по маршруту Владикавказ – Симферополь". Об этом сообщили в Тelegram-канале компании-перевозчика, отметив, что продажи открываются сегодня.
"Гранд Сервис Экспресс" в этом году впервые назначает пассажирский поезд "Таврия" №527/528 сообщением Владикавказ – Симферополь. Поезд свяжет Республику Крым с двумя регионами – Северной Осетией и Кабардино-Балкарией (станции Прохладная и Котляревская), куда раньше не ходили поезда "Таврия", а также с еще одним городом – это Беслан, где работает аэропорт", - говорится в сообщении.
Станция находится всего в пяти километрах от аэропорта, уточнили в пресс-службе.
По информации перевозчика, поезд будет ходить один раз в четыре дня. В первый рейс из Владикавказа отправится 30 апреля в 7:30 и прибудет в Симферополь на следующий день в 8:50. Из крымской столицы в первый рейс состав отправится 28 апреля в 20:30, прибытие во Владикавказ 29 апреля в 19:13.
Кроме того, поезд будет ходить через Тамань, Краснодар и Минеральные Воды.
Ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщали
, что сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.
Как заявлял
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Известиям", к запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности.
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