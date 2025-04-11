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Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию

Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию

Пассажирский поезд "Таврия" будет ходить по маршруту Владикавказ – Симферополь". Об этом сообщили в Тelegram-канале компании-перевозчика, отметив, что продажи... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T11:28

2025-04-11T11:28

2025-04-11T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд "Таврия" будет ходить по маршруту Владикавказ – Симферополь". Об этом сообщили в Тelegram-канале компании-перевозчика, отметив, что продажи открываются сегодня.Станция находится всего в пяти километрах от аэропорта, уточнили в пресс-службе.По информации перевозчика, поезд будет ходить один раз в четыре дня. В первый рейс из Владикавказа отправится 30 апреля в 7:30 и прибудет в Симферополь на следующий день в 8:50. Из крымской столицы в первый рейс состав отправится 28 апреля в 20:30, прибытие во Владикавказ 29 апреля в 19:13.Кроме того, поезд будет ходить через Тамань, Краснодар и Минеральные Воды.Ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщали, что сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.Как заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Известиям", к запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поездаПо Крыму за три месяца перевезли больше 2 млн пассажиров – КЖДВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), новости крыма, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, новости, кабардино-балкария, северная осетия