Рейтинг@Mail.ru
Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250207/poezd-moskva--evpatoriya-budet-khodit-ezhednevno-1143999460.html
Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно
Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно
Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T15:02
2025-02-07T15:02
гранд сервис экспресс
поезд
железные дороги крыма
транспорт
логистика
москва
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075995_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_bbdab469e615f6d30a66d3c8182b9a19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Из Москвы поезд будет уходить в 20:00, прибывать в Евпаторию - через день в 11:20. В обратную сторону из Евпатории он будет отправляться вечером в 21:45 и прибывать в Москву через день в 09:40.Состав будет следовать через Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону, делая в пути около 30 остановок. В Ростове-на-Дону при следовании из Москвы он будет заходить на станцию Ростов-Главный, а при следовании из Евпатории – на станцию Первомайская.В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.Кроме того, в Евпаторию будет курсировать поезд из Санкт-Петербурга №179/180 (через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону). Он начнет ходить по расписанию с 25 апреля.Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года.Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд "Таврия" №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажировЛист ожидания: как "поймать" билет в КрымВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой
москва
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075995_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2164120eeaa46a43c67a7401ec06be1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, транспорт, логистика, москва, евпатория
Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно

Поезд из Москвы в Евпаторию будет ходить ежедневно - перевозчик

15:02 07.02.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Сезонный скорый поезд №173/174 "Таврия" сообщением Москва – Евпатория в этом году вновь будет курсировать ежедневно. Поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы с 27 апреля по 15 октября, из Евпатории с 25 апреля по 13 октября", - информирует Telegram-канал компании.
Из Москвы поезд будет уходить в 20:00, прибывать в Евпаторию - через день в 11:20. В обратную сторону из Евпатории он будет отправляться вечером в 21:45 и прибывать в Москву через день в 09:40.
Состав будет следовать через Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону, делая в пути около 30 остановок. В Ростове-на-Дону при следовании из Москвы он будет заходить на станцию Ростов-Главный, а при следовании из Евпатории – на станцию Первомайская.
В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.
"В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б и купейные вагоны класса 2К, а также штабной купейный вагон с местами для проезда маломобильных пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Кроме того, в Евпаторию будет курсировать поезд из Санкт-Петербурга №179/180 (через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону). Он начнет ходить по расписанию с 25 апреля.
Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года.
Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд "Таврия" №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров
Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым
В Крым можно приехать с 30-процентной скидкой
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезные дороги КрымаТранспортЛогистикаМоскваЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:58Путин поставил задачу снизить инфляцию
15:44В ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС
15:38В Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам
15:29Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод
15:18Экономика России успешно справилась с санкциями – Мишустин
15:11Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти
15:02Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно
14:49Киев потерял за неделю 10,5 тысяч боевиков
14:41В Крыму за мошенничество задержан администратор суда
14:25Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины
14:13Клиенты РНКБ сдали на переработку 750 килограммов батареек за год
14:09Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом
14:06Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина
13:58Российские войска освободили Дружбу в ДНР
13:14Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщики
12:57Крымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
12:44Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
12:29Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи
12:13Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
11:57В Судаке за убийство будут судить местную жительницу
Лента новостейМолния