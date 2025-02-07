https://crimea.ria.ru/20250207/poezd-moskva--evpatoriya-budet-khodit-ezhednevno-1143999460.html

Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно

Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно

Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T15:02

2025-02-07T15:02

2025-02-07T15:02

гранд сервис экспресс

поезд

железные дороги крыма

транспорт

логистика

москва

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075995_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_bbdab469e615f6d30a66d3c8182b9a19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Из Москвы поезд будет уходить в 20:00, прибывать в Евпаторию - через день в 11:20. В обратную сторону из Евпатории он будет отправляться вечером в 21:45 и прибывать в Москву через день в 09:40.Состав будет следовать через Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону, делая в пути около 30 остановок. В Ростове-на-Дону при следовании из Москвы он будет заходить на станцию Ростов-Главный, а при следовании из Евпатории – на станцию Первомайская.В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.Кроме того, в Евпаторию будет курсировать поезд из Санкт-Петербурга №179/180 (через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону). Он начнет ходить по расписанию с 25 апреля.Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года.Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд "Таврия" №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажировЛист ожидания: как "поймать" билет в КрымВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой

москва

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, транспорт, логистика, москва, евпатория