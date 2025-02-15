https://crimea.ria.ru/20250215/v-poezdakh-tavriya-menyayutsya-pravila-perevozki-zhivotnykh-1144203371.html

В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных

В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных

С 15 мая в крымских поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T13:56

2025-02-15T13:56

2025-02-15T13:56

поезд "таврия"

поезд

железные дороги крыма

гранд сервис экспресс

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животные

отдых с питомцем

новости крыма

общество

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С 15 мая в крымских поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Мелких животных по-прежнему можно провозить с оформлением перевозочного документа, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску, отмечает перевозчик. Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года. При этом сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд "Таврия" №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым можно приехать с 30-процентной скидкойЛист ожидания: как "поймать" билет в КрымПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, животные, отдых с питомцем, новости крыма, общество, логистика