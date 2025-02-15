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В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
С 15 мая в крымских поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T13:56
2025-02-15T13:56
поезд "таврия"
поезд
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
транспорт
животные
отдых с питомцем
новости крыма
общество
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С 15 мая в крымских поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Мелких животных по-прежнему можно провозить с оформлением перевозочного документа, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску, отмечает перевозчик. Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года. При этом сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд "Таврия" №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым можно приехать с 30-процентной скидкойЛист ожидания: как "поймать" билет в КрымПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно
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поезд "таврия", поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, животные, отдых с питомцем, новости крыма, общество, логистика
В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных

В поездах "Таврия" с 15 мая меняются правила перевозки животных

13:56 15.02.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Собака на железнодорожном вокзале
Собака на железнодорожном вокзале
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С 15 мая в крымских поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного", - уточняется в сообщении.
Мелких животных по-прежнему можно провозить с оформлением перевозочного документа, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску, отмечает перевозчик.
"Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180см". - уточнили в "Гранд Сервис Экспрессе".
Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года. При этом сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.
Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд "Таврия" №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Поезд "Таврия"ПоездЖелезные дороги КрымаГранд Сервис ЭкспрессТранспортЖивотныеОтдых с питомцемНовости КрымаОбществоЛогистика
 
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