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Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым
Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым
"Поймать" билет в Крым поможет лист ожидания на сайте "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Об этом сообщает Telegram-канал железнодорожного перевозчика. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T17:35
2025-01-19T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. "Поймать" билет в Крым поможет лист ожидания на сайте "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Об этом сообщает Telegram-канал железнодорожного перевозчика.В ГСЭ уточнили, чтобы попасть в личный кабинет, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сайте или в мобильном приложении. В нем сохраняются купленные на сайте билеты, что позволяет покупать новые быстрее."В личном кабинете можно заполнить данные персонального профиля, а также указать имена попутчиков. В этом случае при каждой новой покупке билетов данные пассажиров не нужно вводить заново", - отмечают в "Гранд Сервис Экспрессе".Кроме того, покупая билет, можно посмотреть маршрут поезда и сохранить данные банковской карты, которая также позволит быстро оплатить билеты.В любой момент из личного кабинета можно скачать бланк электронного билета и чек или же сдать билет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут курсировать поезда в Крым в начале годаКрымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажировЖелезными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
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РИА Новости Крым
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Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым

Лист ожидания на сайте железнодорожного перевозчика поможет "поймать" билет в Крым

17:35 19.01.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКасса
Касса - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. "Поймать" билет в Крым поможет лист ожидания на сайте "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Об этом сообщает Telegram-канал железнодорожного перевозчика.
"Авторизовавшись на сайте, можно встать на очередь в "Лист ожидания". Эта опция позволяет в автоматическом режиме "ловить" билеты на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс". Посмотреть и отменить заявки можно в личном кабинете", - говорится в сообщении.
В ГСЭ уточнили, чтобы попасть в личный кабинет, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сайте или в мобильном приложении. В нем сохраняются купленные на сайте билеты, что позволяет покупать новые быстрее.
"В личном кабинете можно заполнить данные персонального профиля, а также указать имена попутчиков. В этом случае при каждой новой покупке билетов данные пассажиров не нужно вводить заново", - отмечают в "Гранд Сервис Экспрессе".
Кроме того, покупая билет, можно посмотреть маршрут поезда и сохранить данные банковской карты, которая также позволит быстро оплатить билеты.
В любой момент из личного кабинета можно скачать бланк электронного билета и чек или же сдать билет.
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