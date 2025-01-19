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Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым

Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым

"Поймать" билет в Крым поможет лист ожидания на сайте "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Об этом сообщает Telegram-канал железнодорожного перевозчика. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T17:35

2025-01-19T17:35

2025-01-19T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. "Поймать" билет в Крым поможет лист ожидания на сайте "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Об этом сообщает Telegram-канал железнодорожного перевозчика.В ГСЭ уточнили, чтобы попасть в личный кабинет, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сайте или в мобильном приложении. В нем сохраняются купленные на сайте билеты, что позволяет покупать новые быстрее."В личном кабинете можно заполнить данные персонального профиля, а также указать имена попутчиков. В этом случае при каждой новой покупке билетов данные пассажиров не нужно вводить заново", - отмечают в "Гранд Сервис Экспрессе".Кроме того, покупая билет, можно посмотреть маршрут поезда и сохранить данные банковской карты, которая также позволит быстро оплатить билеты.В любой момент из личного кабинета можно скачать бланк электронного билета и чек или же сдать билет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут курсировать поезда в Крым в начале годаКрымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажировЖелезными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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