https://crimea.ria.ru/20250110/kak-budut-kursirovat-poezda-v-krym-v-nachale-goda-1143237565.html

Как будут курсировать поезда в Крым в начале года

Как будут курсировать поезда в Крым в начале года - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Как будут курсировать поезда в Крым в начале года

С начала года до курортного сезона в Крым будут курсировать 10 поездов. Из каких городов будут отправляться составы и когда откроются продажи на май, РИА... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T19:37

2025-01-10T19:37

2025-01-10T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С начала года до курортного сезона в Крым будут курсировать 10 поездов. Из каких городов будут отправляться составы и когда откроются продажи на май, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).При этом перевозчик предупреждает, что на некоторые поезда возможна временная приостановка продаж в связи с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания.Также в ГСЭ напомнили, что продажа билетов на поезда "Гранд Сервис Экспресса" открывается за 90 суток до отправления. За исключением случаев, которые связаны с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания, – тогда продажи открываются позднее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:143 тысячи пассажиров перевезли в Крым на поездах за новогодние праздникиЖелезными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годВ Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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