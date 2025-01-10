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Как будут курсировать поезда в Крым в начале года - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Как будут курсировать поезда в Крым в начале года
Как будут курсировать поезда в Крым в начале года - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Как будут курсировать поезда в Крым в начале года
С начала года до курортного сезона в Крым будут курсировать 10 поездов. Из каких городов будут отправляться составы и когда откроются продажи на май, РИА... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T19:37
2025-01-10T19:37
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гранд сервис экспресс
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С начала года до курортного сезона в Крым будут курсировать 10 поездов. Из каких городов будут отправляться составы и когда откроются продажи на май, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).При этом перевозчик предупреждает, что на некоторые поезда возможна временная приостановка продаж в связи с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания.Также в ГСЭ напомнили, что продажа билетов на поезда "Гранд Сервис Экспресса" открывается за 90 суток до отправления. За исключением случаев, которые связаны с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания, – тогда продажи открываются позднее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:143 тысячи пассажиров перевезли в Крым на поездах за новогодние праздникиЖелезными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за годВ Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым
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РИА Новости Крым
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новости, гранд сервис экспресс, поезд, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма
Как будут курсировать поезда в Крым в начале года

В начале года в Крым будут курсировать 10 поездов дальнего следования

19:37 10.01.2025
 
© РИА Новости КрымПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С начала года до курортного сезона в Крым будут курсировать 10 поездов. Из каких городов будут отправляться составы и когда откроются продажи на май, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В 2025 году до начала курортного сезона будут курсировать только круглогодичные поезда: 5 поездов из Москвы, один из Санкт-Петербурга и четыре из других регионов: Томск, Пермь, Адлер и Кисловодск", - сообщили в ГСЭ.
При этом перевозчик предупреждает, что на некоторые поезда возможна временная приостановка продаж в связи с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания.
"В феврале и марте запуск дополнительных поездов не планируется. Билеты на рейсы 1 мая 2025 года можно будет купить с 1 февраля на официальном сайте компании "Гранд Сервис Экспресс" или в мобильном приложении", - уточняют в пресс-службе перевозчика.
Также в ГСЭ напомнили, что продажа билетов на поезда "Гранд Сервис Экспресса" открывается за 90 суток до отправления. За исключением случаев, которые связаны с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания, – тогда продажи открываются позднее.
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НовостиГранд Сервис ЭкспрессПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаКрымНовости Крыма
 
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