Как будут курсировать поезда в Крым в начале года
В начале года в Крым будут курсировать 10 поездов дальнего следования
© РИА Новости КрымПоезд
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С начала года до курортного сезона в Крым будут курсировать 10 поездов. Из каких городов будут отправляться составы и когда откроются продажи на май, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В 2025 году до начала курортного сезона будут курсировать только круглогодичные поезда: 5 поездов из Москвы, один из Санкт-Петербурга и четыре из других регионов: Томск, Пермь, Адлер и Кисловодск", - сообщили в ГСЭ.
При этом перевозчик предупреждает, что на некоторые поезда возможна временная приостановка продаж в связи с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания.
"В феврале и марте запуск дополнительных поездов не планируется. Билеты на рейсы 1 мая 2025 года можно будет купить с 1 февраля на официальном сайте компании "Гранд Сервис Экспресс" или в мобильном приложении", - уточняют в пресс-службе перевозчика.
Также в ГСЭ напомнили, что продажа билетов на поезда "Гранд Сервис Экспресса" открывается за 90 суток до отправления. За исключением случаев, которые связаны с плановым ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания, – тогда продажи открываются позднее.
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