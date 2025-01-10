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Прожиточный минимум увеличили почти на 15%
Прожиточный минимум увеличили почти на 15% - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Прожиточный минимум увеличили почти на 15%
С начала года в России почти на 15% вырос прожиточный минимум, сообщает официальный Telegram-канал Минтруда. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T16:32
2025-01-10T16:32
2025-01-10T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. С начала года в России почти на 15% вырос прожиточный минимум, сообщает официальный Telegram-канал Минтруда.Так, самый высокий прожиточный минимум установлен в Чукотском автономном округе – 46 283 рубля на душу населения. На втором месте Камчатский край (31 210 рублей"), на третьем месте Магадан (30 855 рублей).Самый маленький прожиточный минимум зафиксирован в Липецкой и Тамбовской областях – 14 718 рублей на душу населения.В Республике Крым прожиточный минимум установлен в сумме 17 201 рубль на душу населения, 18 749 рублей – на трудоспособного гражданина, 14 793 – на пенсионера и 16 685 – на ребенка.На основе прожиточного минимума устанавливаются размеры единого пособия, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, выплат по отдельным направлениям социального контракта и ряда других мер социальной поддержки, уточняют в пресс-службе.С начала года в России проиндексированы пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам. Для получателей страховой пенсии она будет проиндексирована на 7,3%. Социальные пенсии увеличат с 1 апреля на 14,75% – их получателями в стране являются почти 4 миллиона россиян.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсииКакие изменения ждут пенсионеров в 2025 годуИндексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году
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новости, прожиточный минимум, экономика, россия, минтруд рф
Прожиточный минимум увеличили почти на 15%
В Крыму прожиточный минимум вырос до 17 201 рубля на душу населения
16:32 10.01.2025 (обновлено: 16:41 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. С начала года в России почти на 15% вырос прожиточный минимум, сообщает официальный Telegram-канал Минтруда.
"С 1 января 2025 года прожиточный минимум вырос на 14,8%. Он используется для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки", - говорится в сообщении.
Так, самый высокий прожиточный минимум установлен в Чукотском автономном округе – 46 283 рубля на душу населения. На втором месте Камчатский край (31 210 рублей"), на третьем месте Магадан (30 855 рублей).
Самый маленький прожиточный минимум зафиксирован в Липецкой и Тамбовской областях – 14 718 рублей на душу населения.
В Республике Крым прожиточный минимум установлен в сумме 17 201 рубль на душу населения, 18 749 рублей – на трудоспособного гражданина, 14 793 – на пенсионера и 16 685 – на ребенка.
На основе прожиточного минимума устанавливаются размеры единого пособия, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, выплат по отдельным направлениям социального контракта и ряда других мер социальной поддержки, уточняют в пресс-службе.
С начала года в России проиндексированы пенсии
, социальные пособия и зарплаты бюджетникам. Для получателей страховой пенсии
она будет проиндексирована на 7,3%. Социальные пенсии увеличат с 1 апреля на 14,75% – их получателями в стране являются почти 4 миллиона россиян.
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