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Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии

Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии

Сотрудники Социального фонда России убедительно просят граждан регулярно проверять свои индивидуальные лицевые счета на занесение правильных данных для... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T09:45

2025-01-06T09:45

2025-01-06T09:45

радио "спутник в крыму"

пенсия

общество

социальный фонд россии

соцзащита

новости

крым

совет эксперта

светлана бондаренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Социального фонда России убедительно просят граждан регулярно проверять свои индивидуальные лицевые счета на занесение правильных данных для начисления пенсии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала начальник управления установления пенсий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Светлана Бондаренко.Для расчета пенсии и проверки Бондаренко рекомендует обращаться на портал Государственных услуг или же напрямую в Отделение социального фонда России.Чтобы внести необходимые исправления, необходимо обратиться с заявлением о корректировке своего индивидуального лицевого счета и предоставить в клиентскую службу отделения Фонда по месту проживания оригиналы документов, а также указать в заявлении периоды, которые необходимо включить в страховой стаж.По словам Бондаренко, если все документы соответствуют законодательству, то в течение 10 дней все изменения будут отражены в лицевом счете гражданина."Если вдруг возникают какие-то вопросы, тогда мы приостанавливаем рассмотрение документов и направляем запросы в организации. Мы это делаем самостоятельно - оправляем запросы в организации или в архивные учреждения для того, чтобы подтвердить эти периоды и отразить эти сведения на индивидуальном лицевом счете", - разъяснила Бондаренко.При этом она обратила внимание, что проверкой своего лицевого счета гражданину необходимо обеспокоиться заранее, до достижения возраста выхода на пенсию.Также всем, кто хочет выйти на пенсию с отсутствием проблем из-за путаницы в документах, необходимо обратить внимание на некоторые данные своего лицевого счета. Например, о количестве детей и декретных периодах для женщин и периоде службы в армии для мужчин. Пенсия всегда рассчитывает сугубо индивидуально, подчеркнула она. Если же человек сомневается в правильности внесения данных, то со своим вопросом всегда можно обратиться за консультацией на горячую линию Фонда."Желательно позвонить в рабочее время с понедельника по пятницу с 9.00 до 18:00 по телефону 8 800 100 00 01. Звонок бесплатный. А также можно получить консультацию, подав заявление через личные сети или обратившись в Фонд с заявлением, подчеркнула Бондаренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуПособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиКак работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, общество, социальный фонд россии, соцзащита, новости, крым, совет эксперта, светлана бондаренко