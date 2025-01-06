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Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
Сотрудники Социального фонда России убедительно просят граждан регулярно проверять свои индивидуальные лицевые счета на занесение правильных данных для... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T09:45
2025-01-06T09:45
2025-01-06T09:45
радио "спутник в крыму"
пенсия
общество
социальный фонд россии
соцзащита
новости
крым
совет эксперта
светлана бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Социального фонда России убедительно просят граждан регулярно проверять свои индивидуальные лицевые счета на занесение правильных данных для начисления пенсии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала начальник управления установления пенсий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Светлана Бондаренко.Для расчета пенсии и проверки Бондаренко рекомендует обращаться на портал Государственных услуг или же напрямую в Отделение социального фонда России.Чтобы внести необходимые исправления, необходимо обратиться с заявлением о корректировке своего индивидуального лицевого счета и предоставить в клиентскую службу отделения Фонда по месту проживания оригиналы документов, а также указать в заявлении периоды, которые необходимо включить в страховой стаж.По словам Бондаренко, если все документы соответствуют законодательству, то в течение 10 дней все изменения будут отражены в лицевом счете гражданина."Если вдруг возникают какие-то вопросы, тогда мы приостанавливаем рассмотрение документов и направляем запросы в организации. Мы это делаем самостоятельно - оправляем запросы в организации или в архивные учреждения для того, чтобы подтвердить эти периоды и отразить эти сведения на индивидуальном лицевом счете", - разъяснила Бондаренко.При этом она обратила внимание, что проверкой своего лицевого счета гражданину необходимо обеспокоиться заранее, до достижения возраста выхода на пенсию.Также всем, кто хочет выйти на пенсию с отсутствием проблем из-за путаницы в документах, необходимо обратить внимание на некоторые данные своего лицевого счета. Например, о количестве детей и декретных периодах для женщин и периоде службы в армии для мужчин. Пенсия всегда рассчитывает сугубо индивидуально, подчеркнула она. Если же человек сомневается в правильности внесения данных, то со своим вопросом всегда можно обратиться за консультацией на горячую линию Фонда."Желательно позвонить в рабочее время с понедельника по пятницу с 9.00 до 18:00 по телефону 8 800 100 00 01. Звонок бесплатный. А также можно получить консультацию, подав заявление через личные сети или обратившись в Фонд с заявлением, подчеркнула Бондаренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуПособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиКак работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники
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пенсия, общество, социальный фонд россии, соцзащита, новости, крым, совет эксперта, светлана бондаренко
Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
В Социальном фонде России просят граждан регулярно проверять свой пенсионный лицевой счет
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым.
Сотрудники Социального фонда России убедительно просят граждан регулярно проверять свои индивидуальные лицевые счета на занесение правильных данных для начисления пенсии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказала начальник управления установления пенсий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Светлана Бондаренко.
Для расчета пенсии и проверки Бондаренко рекомендует обращаться на портал Государственных услуг или же напрямую в Отделение социального фонда России.
"На индивидуальном лицевом счете имеются все сведения, которые сдавали работодатели в 2020 году по отчетам, и наши граждане могут проверить, вся ли информация внесена у них в соответствии с трудовой книжкой. Бывают случаи, что в трудовой книжке на бумажном носителе имеются какие-то исправления. А организация не заверила их должным образом или поставила некачественную печать, которую мы прочитать не можем. Эти периоды могут быть не учтены в лицевом счете", - отметила она.
Чтобы внести необходимые исправления, необходимо обратиться с заявлением о корректировке своего индивидуального лицевого счета и предоставить в клиентскую службу отделения Фонда по месту проживания оригиналы документов, а также указать в заявлении периоды, которые необходимо включить в страховой стаж.
По словам Бондаренко, если все документы соответствуют законодательству, то в течение 10 дней все изменения будут отражены в лицевом счете гражданина.
"Если вдруг возникают какие-то вопросы, тогда мы приостанавливаем рассмотрение документов и направляем запросы в организации. Мы это делаем самостоятельно - оправляем запросы в организации или в архивные учреждения для того, чтобы подтвердить эти периоды и отразить эти сведения на индивидуальном лицевом счете", - разъяснила Бондаренко.
При этом она обратила внимание, что проверкой своего лицевого счета гражданину необходимо обеспокоиться заранее, до достижения возраста выхода на пенсию.
"Человек за пять лет до наступления пенсионного возраста имеет право к нам обратиться. И за эти пять лет мы готовим полный пакет документов, чтоб в тот момент, когда человек будет выходить на пенсию, он мог подать только одно заявление о начислении (пенсии – ред.). Заявление подавать можно либо через Госуслуги, либо в клиентской службе, либо в МФЦ", - сказала спикер.
Также всем, кто хочет выйти на пенсию с отсутствием проблем из-за путаницы в документах, необходимо обратить внимание на некоторые данные своего лицевого счета. Например, о количестве детей и декретных периодах для женщин и периоде службы в армии для мужчин. Пенсия всегда рассчитывает сугубо индивидуально, подчеркнула она. Если же человек сомневается в правильности внесения данных, то со своим вопросом всегда можно обратиться за консультацией на горячую линию Фонда.
"Желательно позвонить в рабочее время с понедельника по пятницу с 9.00 до 18:00 по телефону 8 800 100 00 01. Звонок бесплатный. А также можно получить консультацию, подав заявление через личные сети или обратившись в Фонд с заявлением, подчеркнула Бондаренко.
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