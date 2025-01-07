https://crimea.ria.ru/20250107/na-rossiyskoy-vaktsine-ot-raka-pytayutsya-zarabotat-moshenniki-1143152847.html

На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники

На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники - РИА Новости Крым, 07.01.2025

На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники

Мошенники в России пытаются заработать на онкобольных, предлагая им за деньги поучаствовать в испытаниях российской вакцины против рака. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T17:13

2025-01-07T17:13

2025-01-07T17:13

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мошенники в России пытаются заработать на онкобольных, предлагая им за деньги поучаствовать в испытаниях российской вакцины против рака. Об этом предупредил заслуженный врач РФ, академик РАН и РАО, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (НМИЦ) Минздрава России Андрей Каприн.Злоумышленники выступают от имени разработчиков, вымогая деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора."Официально заявляю: все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными. Мы никогда не берем оплату за участие, консультации или другие действия, связанные с исследованиями", - подчеркнул Андрей Каприн.Он уведомил, что никто из сотрудников НМИЦ радиологии никогда не пишет пациентам личные сообщения. Все общение происходит только по тем каналам связи, которые пациент указал в своей личной анкете. Никакие вторые этапы" или "ускорение процессов" не организовывается через мессенджеры или социальные сети.Ранее главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн заявил, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России. О принципе работы таких вакцин на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. К примеру, одной из существующих онкологических вакцин очень успешно лечат от опасного вида раковой опухоли – гепатокарциномы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирован новый препарат для лечения ракаКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаВ лечении ВИЧ достигнут серьезный прорыв: как получить терапию в Крыму

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, медицина, онкология, вакцина от рака, вакцина, общество, новости